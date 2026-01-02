Deux renforts arrivent à l’OM, c’est imminent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant d’éventuelles recrues qui pourraient arriver lors du mercato hivernal, l’OM devrait récupérer deux joueurs absents de longue date au cours du mois de janvier. Peut-être même dès dimanche à l’occasion de la réception du FC Nantes, rencontre pour laquelle Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré pourraient être dans le groupe.

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end et l’OM sera opposé au FC Nantes dimanche après-midi au Vélodrome. Les Olympiens ont repris l’entraînement le 28 décembre, avec la présence d’Amine Gouiri et d’Hamed Junior Traoré. Deux blessés de longue date dont les retours sont très attendus à Marseille.

Tout va bien pour Gouiri et Traoré D’après les informations de L’Équipe, les signaux sont positifs concernant les deux joueurs, qui pourraient rejouer quelques minutes dès dimanche contre le FC Nantes. En ce qui concerne Amine Gouiri, il n’a pas encore participé à tous les entraînements et doit encore faire attention au choc, lui qui a été opéré de l’épaule droite mi-octobre.