Deux renforts arrivent à l’OM, c’est imminent !

Avant d’éventuelles recrues qui pourraient arriver lors du mercato hivernal, l’OM devrait récupérer deux joueurs absents de longue date au cours du mois de janvier. Peut-être même dès dimanche à l’occasion de la réception du FC Nantes, rencontre pour laquelle Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré pourraient être dans le groupe.
La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end et l’OM sera opposé au FC Nantes dimanche après-midi au Vélodrome. Les Olympiens ont repris l’entraînement le 28 décembre, avec la présence d’Amine Gouiri et d’Hamed Junior Traoré. Deux blessés de longue date dont les retours sont très attendus à Marseille.
Tout va bien pour Gouiri et Traoré
D’après les informations de L’Équipe, les signaux sont positifs concernant les deux joueurs, qui pourraient rejouer quelques minutes dès dimanche contre le FC Nantes. En ce qui concerne Amine Gouiri, il n’a pas encore participé à tous les entraînements et doit encore faire attention au choc, lui qui a été opéré de l’épaule droite mi-octobre.
Gouiri et Traoré de retour contre Nantes ?
L’attaquant âgé de 25 ans s’était fixé pour objectif d’être de retour lors du Trophée des champions face au PSG le 8 janvier, mais semble un peu en avance sur les prévisions. Hamed Junior Traoré, qui devait être dans le groupe contre Bourg-en-Bresse (0-6) en Coupe de France, a récemment fait savoir que tout allait bien et qu’il devrait bel et bien être présent pour la réception du FC Nantes.