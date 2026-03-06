Pizzas et burgers : Ousmane Dembélé va continuer les excès au PSG, «ça ne va pas s’arrêter»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour performer au plus haut niveau, ce n’est pas seulement une question de talent dans le football. En effet, en dehors des terrains, il y a aussi des impératifs à respecter, comme notamment avoir une bonne hygiène de vie. Cela n’empêche pas de faire quelques excès et du côté du PSG, Ousmane Dembélé ne se prive visiblement pas.

Quand il jouait au PSG, Kylian Mbappé avait lâché une punchline qui n’était pas passée inaperçue. Le désormais mémorable « bien manger bien dormir » du Français est ainsi rentré dans les têtes. Mbappé n’avait pas hésité à pointer du doigt certains de ses coéquipiers, dont l’hygiène de vie n’était visiblement pas la meilleure pour performer au plus haut niveau. En effet, un sportif doit prendre soin de son corps en dehors des terrains, et ça passe aussi par l’alimentation.

Mercato - PSG : «Je gagne très bien ma vie», un joueur balance sur son salaire ! https://t.co/1iHHMuUQIC — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

« Je mange toujours des burgers et des pizzas après les matchs » Il faut donc faire attention à ce que l’on mange pour un joueur professionnel. Mais ça n’empêche pas quelques plaisirs. Et Ousmane Dembélé s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet. En effet, dans un entretien à FourFourTwo en 2025, le numéro 10 du PSG avouait : « Les burgers et les pizzas sont-ils un lointain souvenir ? Il y en a toujours après les matchs. Pas tout le temps, mais surtout après les matchs. Tous les joueurs mangent des burgers et des pizzas après les matchs. Je ne mange pas beaucoup de chocolat donc ça va. Mais je mange toujours des burgers et des pizzas après les matchs. Et ça ne va pas s’arrêter ».