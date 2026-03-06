Pizzas et burgers : Ousmane Dembélé va continuer les excès au PSG, «ça ne va pas s’arrêter»

Pour performer au plus haut niveau, ce n’est pas seulement une question de talent dans le football. En effet, en dehors des terrains, il y a aussi des impératifs à respecter, comme notamment avoir une bonne hygiène de vie. Cela n’empêche pas de faire quelques excès et du côté du PSG, Ousmane Dembélé ne se prive visiblement pas.
Quand il jouait au PSG, Kylian Mbappé avait lâché une punchline qui n’était pas passée inaperçue. Le désormais mémorable « bien manger bien dormir » du Français est ainsi rentré dans les têtes. Mbappé n’avait pas hésité à pointer du doigt certains de ses coéquipiers, dont l’hygiène de vie n’était visiblement pas la meilleure pour performer au plus haut niveau. En effet, un sportif doit prendre soin de son corps en dehors des terrains, et ça passe aussi par l’alimentation.
« Je mange toujours des burgers et des pizzas après les matchs »
Il faut donc faire attention à ce que l’on mange pour un joueur professionnel. Mais ça n’empêche pas quelques plaisirs. Et Ousmane Dembélé s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet. En effet, dans un entretien à FourFourTwo en 2025, le numéro 10 du PSG avouait : « Les burgers et les pizzas sont-ils un lointain souvenir ? Il y en a toujours après les matchs. Pas tout le temps, mais surtout après les matchs. Tous les joueurs mangent des burgers et des pizzas après les matchs. Je ne mange pas beaucoup de chocolat donc ça va. Mais je mange toujours des burgers et des pizzas après les matchs. Et ça ne va pas s’arrêter ».
« J’ai compris que je devais travailler, que je devais devenir plus fort, que je devais bien manger, bien dormir »
Il n’empêche qu’Ousmane Dembélé a su se reprendre en main concernant son hygiène de vie, qui était régulièrement pointée du doigt quand il jouait au FC Barcelone. « Parce que je suis arrivé à Barcelone en étant professionnel depuis un an et demi, je n’allais pas souvent à la salle. J’allais directement sur le terrain avec énormément d’énergie et du talent aussi. Après une, deux, trois, quatre blessures, vous comprenez que vous devez faire attention à votre corps. Le haut-niveau est demandant et ce n’est pas seulement du talent ou se réveiller et aller directement sur le terrain. Vous comprenez que tout peut arriver. J’ai compris que je devais travailler, que je devais devenir plus fort, que je devais bien manger, bien dormir. J’ai compris tout cela. Et ça paye aujourd’hui au PSG. Je suis heureux », ajoutait le numéro 10 du PSG.