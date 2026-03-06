Fake news en équipe de France : «On m’a dit que je pouvais jouer...» : Des années plus tard, il répond

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'approche du Mondial 2026, un champion du monde s'est brièvement attardé en interview sur une fake news ayant un temps circulée dans les médias à son propos. Diminué lors d'une Coupe du monde avec l'équipe de France, il a pris des risques qui ont grandement compliqué la suite de sa carrière, en connaissance de cause ? Il dit tout.

La compétition d'une vie. Le rêve de tout footballeur : représenter son pays à l'occasion d'une Coupe du monde. Certaines stars que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pour ne citer qu'elles ont la capacité de vivre cette expérience à plusieurs reprises. Pour d'autres, c'est un rendez-vous unique à ne pas manquer. Un joueur de l'équipe de France est passé par là sachant qu'il n'était pas dans une forme optimale pour y participer, ce qui lui a coûté très cher par la suite.

🤔 | Une Coupe du Monde 2018 qui a précipité la fin de sa carrière ? Samuel Umtiti répond. ❌🇫🇷



Regardez l’interview en intégralité ici : https://t.co/eGpaLa0GlU 👈 pic.twitter.com/sQ9seZOy6X — DAZN France (@DAZN_FR) March 5, 2026

«J'y suis pas allé en disant que j'allais me sacrifier» Samuel Umtiti s'est-il rendu en Russie en 2018 sachant qu'il jouait très gros au vu de l'état de son genou ? C'est l'une des informations qui ont circulé dans la presse espagnole notamment concernant l'ancien défenseur du FC Barcelone. Cependant, le principal intéressé a formellement démenti ce bruit de couloir pendant une interview accordée à DAZN. « Réellement, j'y suis pas allé en disant que j'allais me sacrifier, loin de là. J'y ai été parce qu'on m'avait que je pouvais jouer tout simplement. Je pense que c'était peut-être la compétition de trop à ce moment-là, mais j'ai réussi à la jouer ».