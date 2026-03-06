Fake news en équipe de France : «On m’a dit que je pouvais jouer...» : Des années plus tard, il répond

A l'approche du Mondial 2026, un champion du monde s'est brièvement attardé en interview sur une fake news ayant un temps circulée dans les médias à son propos. Diminué lors d'une Coupe du monde avec l'équipe de France, il a pris des risques qui ont grandement compliqué la suite de sa carrière, en connaissance de cause ? Il dit tout.
La compétition d'une vie. Le rêve de tout footballeur : représenter son pays à l'occasion d'une Coupe du monde. Certaines stars que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pour ne citer qu'elles ont la capacité de vivre cette expérience à plusieurs reprises. Pour d'autres, c'est un rendez-vous unique à ne pas manquer. Un joueur de l'équipe de France est passé par là sachant qu'il n'était pas dans une forme optimale pour y participer, ce qui lui a coûté très cher par la suite.
«J'y suis pas allé en disant que j'allais me sacrifier»
Samuel Umtiti s'est-il rendu en Russie en 2018 sachant qu'il jouait très gros au vu de l'état de son genou ? C'est l'une des informations qui ont circulé dans la presse espagnole notamment concernant l'ancien défenseur du FC Barcelone. Cependant, le principal intéressé a formellement démenti ce bruit de couloir pendant une interview accordée à DAZN. « Réellement, j'y suis pas allé en disant que j'allais me sacrifier, loin de là. J'y ai été parce qu'on m'avait que je pouvais jouer tout simplement. Je pense que c'était peut-être la compétition de trop à ce moment-là, mais j'ai réussi à la jouer ».
«Je pense que j'aurais pu gérer ce problème au genou différement»
Toutefois, Samuel Umtiti a tout de même reconnu que l'après-Coupe du monde aurait pu être géré d'une façon différente. Ce qui aurait pu changer la carrière du champion du monde retraité à 32 ans, il n'en a rien été. « Après cette compétition, les choses auraient pu mieux se passer en toute honnêteté. Je pense que la compétition que j'ai faite n'a pas été facile pour moi, mais après je pense que j'aurais pu gérer ce problème au genou différemment ».