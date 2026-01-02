OM - Départ d'Aubameyang : La grande annonce !

Après seulement deux matches durant la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang a été libéré par la sélection gabonaise et retourne donc à Marseille. Après une polémique avec l’OM concernant son utilisation, le sélectionneur Thierry Mouyouma a lâché ses vérités.
Après avoir disputé les deux premiers matches du Gabon à la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang avait été remis à disposition de l'OM, avant même la dernière rencontre face à la Côte d'Ivoire. Une situation qui a largement fait parler, poussant le sélectionneur Thierry Mouyouma à mettre les choses au clair.
Le sélectionneur du Gabon en rajoute une couche pour Aubameyang
« Depuis son arrivée, nous étions dans un protocole, établi avec son club de l'Olympique de Marseille. À partir du moment où, sur le plan du résultat et de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord avec son club pour le remettre à sa disposition, et qu'il puisse continuer des soins », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il faut retenir que Pierre-Emerick a été conquérant, très fort»
« Il faut retenir que Pierre-Emerick a été conquérant, très fort, il a joué un match et demi avec cette douleur, il a eu l'envie, la volonté de représenter son pays. Maintenant, les dés sont pipés, on ne comprendrait pas pourquoi nous, l'équipe nationale, on devrait hypothéquer sa fin de saison avec son club. Son cœur voulait, son âme voulait. Mais son corps ne pouvait pas. Voilà la réalité », ajoute Thierry Mouyouma.