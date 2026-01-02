OM - Départ d'Aubameyang : La grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement deux matches durant la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang a été libéré par la sélection gabonaise et retourne donc à Marseille. Après une polémique avec l’OM concernant son utilisation, le sélectionneur Thierry Mouyouma a lâché ses vérités.

Après avoir disputé les deux premiers matches du Gabon à la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang avait été remis à disposition de l'OM, avant même la dernière rencontre face à la Côte d'Ivoire. Une situation qui a largement fait parler, poussant le sélectionneur Thierry Mouyouma à mettre les choses au clair.

Le sélectionneur du Gabon en rajoute une couche pour Aubameyang « Depuis son arrivée, nous étions dans un protocole, établi avec son club de l'Olympique de Marseille. À partir du moment où, sur le plan du résultat et de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord avec son club pour le remettre à sa disposition, et qu'il puisse continuer des soins », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.