Greenwood remplace Thauvin : C'est la surprise à l'OM !

Longtemps considéré comme l'un des chouchous du Stade Vélodrome, Florian Thauvin a été remplacé dans le cœur des Marseillais. En effet, Mason Greenwood a été largement plébiscité par les lecteurs de La Provence qui l'ont désigné comme le meilleur ailier de l'OM au XXIe sicèle.
Recruté pour environ 30M€, bonus compris, Mason Greenwood n'a pas tardé à convaincre les supporters de l'OM malgré son passé sulfureux et les accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui. A tel point qu'il a été désigné meilleur ailier droit du club phocéen au XXIe siècle.
Greenwood remplace Thauvin comme chouchou de l'OM
En effet, en cette fin d'année, La Provence désigne le meilleur onze de l'OM au XXIe siècle, et ce mercredi, c'est au tour du poste d'ailier droit d'être soumis aux votes des supporters marseillais. Et alors que le débat aurait pu être serré, notamment grâce à l'empreinte laissée par Mathieu Valbuena ou encore Florian Thauvin à l'OM, Mason Greenwood a tout écrasé en récoltant 71,2% des sondages.
Un plébiscite impressionnant
L'actuel numéro 10 devance assez largement Florian Thauvin qui ne récolte que 15,7% des votes. Et pourtant, le joueur du RC Lens a longtemps été l'un des chouchous du Stade Vélodrome. Mais en à peine un an et demi, Mason Greenwood a déjà remplacé le champion du monde 2018 dans le cœur des Marseillais.