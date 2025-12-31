Greenwood remplace Thauvin : C'est la surprise à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps considéré comme l'un des chouchous du Stade Vélodrome, Florian Thauvin a été remplacé dans le cœur des Marseillais. En effet, Mason Greenwood a été largement plébiscité par les lecteurs de La Provence qui l'ont désigné comme le meilleur ailier de l'OM au XXIe sicèle.

Recruté pour environ 30M€, bonus compris, Mason Greenwood n'a pas tardé à convaincre les supporters de l'OM malgré son passé sulfureux et les accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui. A tel point qu'il a été désigné meilleur ailier droit du club phocéen au XXIe siècle.

Greenwood remplace Thauvin comme chouchou de l'OM En effet, en cette fin d'année, La Provence désigne le meilleur onze de l'OM au XXIe siècle, et ce mercredi, c'est au tour du poste d'ailier droit d'être soumis aux votes des supporters marseillais. Et alors que le débat aurait pu être serré, notamment grâce à l'empreinte laissée par Mathieu Valbuena ou encore Florian Thauvin à l'OM, Mason Greenwood a tout écrasé en récoltant 71,2% des sondages.