OM : L'histoire d'amour à 640M€ !

En 2016, l'OM changeait de propriétaire et c'est Frank McCourt qui reprenait alors le club phocéen, succédant ainsi à Margarita Louis-Dreyfus. Cela va bientôt faire 10 ans que l'Américain est aux commandes et voilà qu'il a déjà investi des centaines de millions d'euros dans le club phocéen. Des dépenses conséquentes animées visiblement par une véritable histoire d'amour pour McCourt.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'a pas hésité à investir énormément d'argent depuis qu'il a pris les commandes du club phocéen. Investissant avec ses fonds propres, l'homme d'affaires américain révélait à ce propos l'été dernier pour le JDD : « J’ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille ».

« Par amour du sport... » Depuis, Frank McCourt a encore remis la main au portefeuille et certains se demandent pourquoi l'Américain investit autant à l'OM. La question a d'ailleurs été posée à Pablo Longoria et à l'occasion d'un entretien accordé à El Pais, le président olympien a donné la réponse : « Pourquoi McCourt investit-il son argent ici ? Par amour du sport, car il croit que le sport pratiqué dans un tel climat de passion est une valeur qui renforce le sentiment d'appartenance à une communauté ».