OM : L'humiliation sur les réseaux... avant son départ ?

Avec l'indisponibilité de plusieurs semaines d'Amine Gouiri, Robinio Vaz a joui d'une place de titulaire sur le front de l'attaque de l'équipe de Roberto De Zerbi. Cependant, l'OM n'attendrait pas indéfiniment une réponse à son offre de prolongation et pourrait même le vendre dès cet hiver. Loin des rumeurs, Vaz s'est tout de même été le centre d'un troll dans le vestiaire.

A l'instar de Darryl Bakola, Robinio Vaz a vu son statut changer à l'OM pendant la première partie de saison. L'attaquant de 18 ans a pu profiter de la blessure à l'épaule d'Amine Gouiri afin d'obtenir un temps de jeu conséquent. Le minot marseillais a même inscrit 4 buts pour 2 passes décisives à ses coéquipiers. Néanmoins, son avenir s'assombrirait déjà à l'Olympique de Marseille.

Une prolongation ou une vente dès cet hiver ? Robinio Vaz dispose d'un contrat le liant au club phocéen jusqu'à l'été 2028? Néanmoins, le directeur du football Medhi Benatia souhaite blinder la pépite issue du centre de formation. C'est pourquoi une offre de prolongation lui aurait déjà été transmise selon Foot Mercato. Si jamais elle demeurait sans réponse pendant le mercato hivernal et qu'une proposition de transfert jugée intéressante arrivait sur la table, Vaz pourrait alors être poussé vers la sortie par les hauts décideurs de l'OM.