OM - Greenwood : Le changement est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi performant sur le front de l'attaque de l'OM, Mason Greenwood semble avoir changé depuis la saison passée et évolué dans le bon sens étant donné qu'il se sacrifie davantage pour le collectif. Un changement confirmé par Pierre Ménès qui ne tarit pas d'éloges sur le numéro 10 de l'OM.

Auteur de 15 buts et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison avec l'OM, Mason Greenwood (24 ans) est sans conteste le joueur en forme de la saison côté marseillais. L'attaquant anglais, arrivé à l'été 2024 en provenance de Manchester United pour 30M€, avait pourtant été critiqué la saison passée pour son manque d'esprit collectif à l'OM. Mais un changement semble avoir eu lieu pour Greenwood...

Greenwood a évolué Pablo Longoria l'a récemment annoncé en conférence de presse dans le bilan de fin d'année à l'OM : « On est très content de l'évolution de Mason. C'est un travail quotidien de tout le monde au sportif, spécialement dans l'évolution de son jeu. On connait son talent mais le travail que De Zerbi fait avec lui est extraordinaire. Mason travaille pour améliorer son niveau et la manière dont il voit le football de manière collective, c'est sa plus grande évolution. On est conscient d'avoir un joueur très important qui se met au service du collectif, on veut une continuité avec lui. C'est difficile d'avoir des joueurs déterminants mais il faut un collectif », a indiqué le président de l'OM.