OM - Greenwood : Le changement est confirmé !

Toujours aussi performant sur le front de l'attaque de l'OM, Mason Greenwood semble avoir changé depuis la saison passée et évolué dans le bon sens étant donné qu'il se sacrifie davantage pour le collectif. Un changement confirmé par Pierre Ménès qui ne tarit pas d'éloges sur le numéro 10 de l'OM.
Auteur de 15 buts et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison avec l'OM, Mason Greenwood (24 ans) est sans conteste le joueur en forme de la saison côté marseillais. L'attaquant anglais, arrivé à l'été 2024 en provenance de Manchester United pour 30M€, avait pourtant été critiqué la saison passée pour son manque d'esprit collectif à l'OM. Mais un changement semble avoir eu lieu pour Greenwood...
Greenwood a évolué
Pablo Longoria l'a récemment annoncé en conférence de presse dans le bilan de fin d'année à l'OM : « On est très content de l'évolution de Mason. C'est un travail quotidien de tout le monde au sportif, spécialement dans l'évolution de son jeu. On connait son talent mais le travail que De Zerbi fait avec lui est extraordinaire. Mason travaille pour améliorer son niveau et la manière dont il voit le football de manière collective, c'est sa plus grande évolution. On est conscient d'avoir un joueur très important qui se met au service du collectif, on veut une continuité avec lui. C'est difficile d'avoir des joueurs déterminants mais il faut un collectif », a indiqué le président de l'OM.
« Le meilleur attaquant de cette première partie de saison en Ligue 1 »
Et Pierre Ménès confirme ce changement chez Mason Greenwood dans une vidéo sur sa chaine Youtube : « Il marque toujours autant de buts et en plus il a progressé dans la participation au jeu, dans l’investissement personnel, dans le repli défensif. On le voit beaucoup plus que la saison dernière, où il avait tendance à disparaître de la circulation pendant de longues minutes. Ses périodes d’éclipse sont bien moindres. C’est certainement le meilleur attaquant de cette première partie de saison en Ligue 1 », lâche Ménès.