L'OM a trouvé mieux qu'Adrien Rabiot !

L'été dernier, l'OM s'est séparé d'Adrien Rabiot qui sortait pourtant d'une saison très aboutie à Marseille. Pas suffisant pour devancer Lucho Gonzalez dans les cœur des Marseillais puisque l'Argentin est élu meilleur milieu de terrain relayeur du XXIe siècle.
En cette fin d'année, La Provence effectue un sondage auprès de ses lecteurs afin d'élire le meilleur onze du XXIe siècle. Ce lundi, c'était au tour des milieux de terrain relayeurs d'être soumis aux votes des supporters de l'OM. Et il n'y a clairement pas eu photo.
Lucho devance largement Rabiot
En effet, Lucho Gonzalez a largement raflé la mise avec 68,4% des voix très loin devant Adrien Rabiot (16,9%) et Benoît Cheyrou (10,9%). Matteo Guendouzi (3,3%) et Morgan Sanson (0,5%) ont également remporté des voix. Mais ce fut très insuffisant pour rivaliser avec Lucho Gonzalez qui avait notamment porté l'OM vers le titre de champion de France en 2010 en terminant meilleur passeur du Championnat avec 11 offrandes. Et les Marseillais n'ont visiblement pas oublié sa classe.
Un duo qui fait saliver avec Luiz Gustavo
Dans cette équipe type de l'OM au XXIe siècle désignée par les lecteurs de La Provence, Lucho Gonzalez serait aligné aux côtés de Luiz Gustavo dans une double pivot qui aurait probablement été très impressionnant. Et alors que le secteur offensif n'est pas encore connu, la défense quant à elle est composée de Gabriel Heinze, Daniel Van Buyten, William Saliba et César Azpilicueta. La légende de l'OM Steve Mandanda est bien évidemment dans les buts.