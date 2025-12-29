L'OM a trouvé mieux qu'Adrien Rabiot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM s'est séparé d'Adrien Rabiot qui sortait pourtant d'une saison très aboutie à Marseille. Pas suffisant pour devancer Lucho Gonzalez dans les cœur des Marseillais puisque l'Argentin est élu meilleur milieu de terrain relayeur du XXIe siècle.

En cette fin d'année, La Provence effectue un sondage auprès de ses lecteurs afin d'élire le meilleur onze du XXIe siècle. Ce lundi, c'était au tour des milieux de terrain relayeurs d'être soumis aux votes des supporters de l'OM. Et il n'y a clairement pas eu photo.

Lucho devance largement Rabiot En effet, Lucho Gonzalez a largement raflé la mise avec 68,4% des voix très loin devant Adrien Rabiot (16,9%) et Benoît Cheyrou (10,9%). Matteo Guendouzi (3,3%) et Morgan Sanson (0,5%) ont également remporté des voix. Mais ce fut très insuffisant pour rivaliser avec Lucho Gonzalez qui avait notamment porté l'OM vers le titre de champion de France en 2010 en terminant meilleur passeur du Championnat avec 11 offrandes. Et les Marseillais n'ont visiblement pas oublié sa classe.