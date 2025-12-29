Polémique à l’OM : Le clash qui ne passe pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la veille de la rencontre face au Mozambique, perdue par le Gabon ce dimanche (2-3), Thierry Mouyouma a répondu à l’OM concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille n’avait pas apprécié la gestion de son joueur, touché à la cuisse juste avant son départ à la CAN, et entré en jeu lors du premier match des Panthères dans la compétition.

En conférence de presse samedi, Thierry Mouyouma a fermement répondu à l’OM concernant la polémique entourant Pierre-Emerick Aubameyang. Touché à une cuisse, l’attaquant âgé de 36 ans a rejoint sa sélection au Maroc un peu plus tard et devait être forfait mercredi face au Cameroun (0-1), pour l’entrée en lice du Gabon à la CAN. Mais alors que les Panthères ont été rapidement menées au score, l’international gabonais est entré en jeu dès la 33e minute.

« Je m'insurge un peu de l'attitude de Marseille » Une gestion qui n’a pas plu à l’OM, comme indiqué par RMC Sport, et le sélectionneur du Gabon a été interrogé à ce sujet. « Je m'insurge un peu de l'attitude de Marseille. Je dis juste à Marseille que nous sommes Gabonais, Pierre-Emerick est Gabonais. Ils payent, certes, le joueur, dans les périodes où ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent. Les clubs européens ont des fois utilisé certains joueurs blessés à leurs fins », a déclaré Thierry Mouyouma. « Les garçons défendent la Coupe d’Afrique des Nations tous les deux ans. Pierre-Emerick, on sait qu’il n’a pas joué la dernière CAN en Côte d’Ivoire, le Gabon n’était pas qualifié. Il est arrivé revanchard et motivé. Donc suite à l'amélioration physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur, parce que la nation est en difficulté à ce jour. Je parle ici en représentant du Gabon, je ne représente pas Marseille. »