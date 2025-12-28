Officiel : Nouvelle équipe pour Aubameyang, l'OM va halluciner !

Entré en jeu contre le Cameroun pour la premier match de la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang s'est retrouvé au cœur d'une polémique à Marseille. Et pour cause, l'OM est très mécontent de la prise de risque avec son attaquant. La titularisation d'Aubameyang ce dimanche risque donc de faire jaser.
Longtemps incertain pour le début de la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang avait finalement disputé quasiment une heure de jeu contre le Cameroun lors de la première journée. Un choix qui avait largement fait parler puisque l'OM aurait préféré qu'il soit ménagé compte tenu du fait qu'il avait manqué plusieurs séances d’entraînement pour une gêne musculaire.
Aubameyang titulaire avec le Gabon
Par conséquent, le onze de départ du Gabon pour affronter le Mozambique ce dimanche était très attendu. Et cela ne devrait pas plaire à l'OM. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est bel et bien titulaire à la pointe de l'attaque des Gabonais. Il sera épaulé par Denis Bouanga et Shavy Babicka. Nul doute que du côté de Marseille, cette annonce n'a pas du être appréciée.
Le sélectionneur du Gabon monte au créneau
Il faut dire qu'avant la rencontre, Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon avait clairement annoncé la couleur concernant Pierre-Emerick Aubameyang : « Ce mépris doit s’arrêter. Nous disputons une Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas un camp de remise en forme. Le joueur a été testé, ausculté et déclaré apte par notre staff médical et par la commission médicale de la CAF. Pendant les dates internationales, les joueurs appartiennent à leur pays. Je demande simplement le respect de notre travail, de nos décisions et de notre ambition »