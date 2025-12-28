Officiel : Nouvelle équipe pour Aubameyang, l'OM va halluciner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entré en jeu contre le Cameroun pour la premier match de la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang s'est retrouvé au cœur d'une polémique à Marseille. Et pour cause, l'OM est très mécontent de la prise de risque avec son attaquant. La titularisation d'Aubameyang ce dimanche risque donc de faire jaser.

Longtemps incertain pour le début de la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang avait finalement disputé quasiment une heure de jeu contre le Cameroun lors de la première journée. Un choix qui avait largement fait parler puisque l'OM aurait préféré qu'il soit ménagé compte tenu du fait qu'il avait manqué plusieurs séances d’entraînement pour une gêne musculaire.

Aubameyang titulaire avec le Gabon Par conséquent, le onze de départ du Gabon pour affronter le Mozambique ce dimanche était très attendu. Et cela ne devrait pas plaire à l'OM. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est bel et bien titulaire à la pointe de l'attaque des Gabonais. Il sera épaulé par Denis Bouanga et Shavy Babicka. Nul doute que du côté de Marseille, cette annonce n'a pas du être appréciée.