Aubameyang - Benatia : Le clash surprise à l'OM !

Désormais présentés comme deux éléments majeurs du renouveau à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang et Medhi Benatia n'ont toutefois pas toujours été de grands amis. Alors que la CAN bat son plein, un clash improbable entre les deux hommes à l'occasion d'un Maroc-Gabon a été déterré sur les réseaux sociaux.
L'été dernier, Medhi Benatia a personnellement appelé Pierre-Emerick Aubameyang pour le convaincre de faire son grand retour à l'OM, seulement un an après avoir quitté Marseille pour l'Arabie Saoudite. Les deux hommes semblent d'ailleurs s'apprécier, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le Phocéen a déterré une archive datant de 2017 montrant Medhi Benatia et Pierre-Emerick Aubameyang se chambrer mutuellement.
Aubameyang-Benatia : L'improbable clash en 2017
En effet, en octobre 2017, en marge d'une rencontre opposant le Maroc au Gabon et comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2018, Pierre-Emerick Aubameyang avant publié un message sur les réseaux sociaux, dénonçant une étrange intoxication pour ses coéquipiers à quelques heures du match. « Moitié de l’équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match… ah non c’est fort. Quel sacré jus d’orange ce matin ! », écrivait alors l'attaquant vedette de la sélection gabonaise.
Une sombre histoire de jus d'orange
Une accusation qui avait fait réagir Medhi Benatia. Alors capitaine du Maroc, le défenseur central avait publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, s'amusant des propos de Pierre-Emerick Aubameyang qu'il qualifie de « vieux frère ». De façon ironique, celui qui est aujourd'hui dirigeant de l'OM suggérait qu'il n'y avait pas de problème avec le jus d'orange... mais qu'il fallait se méfier du thé. « Tu te plaignais de notre jus d'orange. Apparemment le jus d'orange au Maroc, il n'est pas bon, tout le monde était malade. Détrompe-toi mon petit, c'était dans le thé qu'on t'a mis quelque chose ! », lâchait Medhi Benatia dans un éclat de rire général du reste du groupe marocain. L'ancien joueur du Bayern concluait sa vidéo en calmant les esprits. « C’est la famille », rappelait-il. Finalement, le Maroc s'était facilement imposé face au Gabon (3-0). Une histoire amusante qui doit aujourd'hui faire sourire dans le vestiaire de l'OM.