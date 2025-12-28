Aubameyang - Benatia : Le clash surprise à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais présentés comme deux éléments majeurs du renouveau à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang et Medhi Benatia n'ont toutefois pas toujours été de grands amis. Alors que la CAN bat son plein, un clash improbable entre les deux hommes à l'occasion d'un Maroc-Gabon a été déterré sur les réseaux sociaux.

L'été dernier, Medhi Benatia a personnellement appelé Pierre-Emerick Aubameyang pour le convaincre de faire son grand retour à l'OM, seulement un an après avoir quitté Marseille pour l'Arabie Saoudite. Les deux hommes semblent d'ailleurs s'apprécier, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le Phocéen a déterré une archive datant de 2017 montrant Medhi Benatia et Pierre-Emerick Aubameyang se chambrer mutuellement.

Aubameyang-Benatia : L'improbable clash en 2017 En effet, en octobre 2017, en marge d'une rencontre opposant le Maroc au Gabon et comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2018, Pierre-Emerick Aubameyang avant publié un message sur les réseaux sociaux, dénonçant une étrange intoxication pour ses coéquipiers à quelques heures du match. « Moitié de l’équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match… ah non c’est fort. Quel sacré jus d’orange ce matin ! », écrivait alors l'attaquant vedette de la sélection gabonaise.