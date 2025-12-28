L’OM vire son entraîneur : La décision radicale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM avait pris une décision radicale en renvoyant Gennaro Gattuso de son poste d'entraîneur en février 2024, pour nommer dans la foulée Jean-Louis Gasset qui avait donc assuré un intérim de quelques mois sur le banc du club phocéen. Et Pablo Longoria évoque avec un souvenir ému ce passage à l'OM de Gasset, décédé ces derniers jours.

La nouvelle est tombée le 26 décembre 2025 dans l'après-midi : Jean-Louis Gasset est décédé à l'âge de 72 ans, lui qui avait notamment été l'adjoint de Laurent Blanc au PSG mais aussi l'entraîneur principal de l'OM juste avant Roberto De Zerbi. En février 2024, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient acté le limogeage de Gennaro Gattuso pour offrir un intérim de six mois à Gasset, et le président de l'OM s'est longuement confié à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE en réagissant au décès de son ancien collaborateur vendredi.

« On se faisait un câlin. Je vais retenir ça » « C'est inattendu, cela m'a fait un coup, c'est une triste journée. Jean-Louis était quelqu'un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c'est tellement rare. Je ne le connaissais pas personnellement avant son arrivée à l'OM. Lors de notre première conversation, il m'a demandé : ''Est-ce que tu as parlé à Gattuso ? Comment tu se sens ?'' Cela m'avait marqué. Il avait d'abord pensé à Gattuso, et après seulement on avait commencé à échanger en profondeur. Il était ainsi : il faut bien faire les choses, avec dignité. Après chaque victoire, il venait me voir et me disait : ''Vous êtes content président ?'' Et on se faisait un câlin. Je vais retenir ça. Il avait toujours le même rituel », confie Longoria sur les coulisses de l'arrivée de Gasset à l'OM en février 2024.