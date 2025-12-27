OM : Les adieux déchirants de Medhi Benatia...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Par le biais d'une publication Instagram, Medhi Benatia a rendu un vibrant hommage à Jean-Louis Gasset qu'il avait recruté à l'OM après le départ Gennaro Gattuso. Le dirigeant marseillais regrette la perte d'un « homme de terrain, passionné et engagé. »

C'est une terrible nouvelle qui touche tout le football français. Ce vendredi, Jean-Louis Gasset est décédé à l'âge de 72 ans. Depuis l'annonce de son décès, les hommages s'enchaînent. Medhi Benatia lui a notamment fait ses adieux, en rappelant l'engouement qu'avait eu l'ancien coach de l'OM lorsqu'il l'a appelé.

Benatia rend hommage à Gasset « Mon cher Jean Louis, je n’oublierai jamais ta disponibilité, ce jour où je t’ai sollicité et où tu as pris ta voiture sans hésiter pour répondre à ma demande. Seul un homme de terrain, passionné et engagé comme tu l’as toujours été, pouvait réagir ainsi. Je t’en serai éternellement reconnaissant. Nous perdons une figure du football français, toutes mes pensées accompagnent ta famille en ces moments douloureux. Repose en paix MONSIEUR GASSET », écrit-il sur son compte Instagram. Un message qui fait suite au communiqué publié par l'OM.