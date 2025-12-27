OM : Les adieux déchirants de Medhi Benatia...

Par le biais d'une publication Instagram, Medhi Benatia a rendu un vibrant hommage à Jean-Louis Gasset qu'il avait recruté à l'OM après le départ Gennaro Gattuso. Le dirigeant marseillais regrette la perte d'un « homme de terrain, passionné et engagé. »
C'est une terrible nouvelle qui touche tout le football français. Ce vendredi, Jean-Louis Gasset est décédé à l'âge de 72 ans. Depuis l'annonce de son décès, les hommages s'enchaînent. Medhi Benatia lui a notamment fait ses adieux, en rappelant l'engouement qu'avait eu l'ancien coach de l'OM lorsqu'il l'a appelé.
Benatia rend hommage à Gasset
« Mon cher Jean Louis, je n’oublierai jamais ta disponibilité, ce jour où je t’ai sollicité et où tu as pris ta voiture sans hésiter pour répondre à ma demande. Seul un homme de terrain, passionné et engagé comme tu l’as toujours été, pouvait réagir ainsi. Je t’en serai éternellement reconnaissant. Nous perdons une figure du football français, toutes mes pensées accompagnent ta famille en ces moments douloureux. Repose en paix MONSIEUR GASSET », écrit-il sur son compte Instagram. Un message qui fait suite au communiqué publié par l'OM.
«Je t’en serai éternellement reconnaissant»
« L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport. À Marseille, il a su apporter son calme, son sens de l’équilibre et son regard avisé. Apprécié des joueurs comme des dirigeants, il laissait derrière lui l’image d’un homme juste, à l’écoute, profondément respecté dans le vestiaire comme en dehors. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Jean-Louis Gasset restera à jamais dans la mémoire du football français et dans l’histoire de l’OM », a écrit le club phocéen.