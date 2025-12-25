Nouvelle polémique à l’OM : Le coup de gueule fracassant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Critiqué sur les réseaux sociaux en raison de la programmation un mardi du 16e de Coupe de France entre Bayeux et l’OM, beIN Sports a répondu par la voix de son directeur des antennes, Florent Houzot. Ce dernier est lassé de ce genre de polémiques et a renvoyé la balle à la FFF.

Contrairement aux autres, il y a deux équipes qui ne disputeront pas leur 16e de finale de Coupe de France le week-end du 10 et du 11 janvier. Alors qu’ils seront opposés le 8 au Koweït lors du Trophée des champions, le PSG affrontera le Paris FC le lundi 12 et l’OM sera opposé à Bayeux le lendemain, le mardi 13. Une programmation qui a fait l’objet de critiques de la part de certains supporters sur les réseaux sociaux, surtout le fait de faire jouer une équipe de Régional 1 en semaine.

« Il y en a un peu marre de ces polémiques en permanence sur les réseaux sociaux » « Il y en a un peu marre de ces polémiques en permanence sur les réseaux sociaux. Nous, on est diffuseur. On n'est pas l'organisateur et encore moins en charge des calendriers. Alors il n'y a pas de polémique. beIN Sports n'est pas responsable de la date du Trophée des champions, pas responsable qu'elle oppose Paris et Marseille. Encore moins responsable de la qualification en 16e de finale du PSG et de l'OM et surtout de faire jouer un club amateur un mardi soir, parce que tous les clubs avaient été prévenus en amont par la Fédération », a répondu Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de beIN Sports, auprès de L’Équipe.