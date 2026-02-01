Succession de Deschamps - «On sait qui c’est» : Riolo a lâché un nom et ce n’est pas Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane fait aujourd'hui figure de grandissime favori pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, poste qui se libèrera après la Coupe du Monde 2026. Et pourtant, en juin 2022, Daniel Riolo avait lâché une toute autre prédiction en indiquant qu'un autre coach français était mieux placé que Zidane à cette époque...

Après quatorze ans de règne, Didier Deschamps laissera sa place sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026 comme il l'avait officialisé il y a un an. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, le poste devrait revenir à Zinedine Zidane avec qui les négociations pour la composition de son futur staff auraient d'ailleurs déjà démarré si l'on en croit les dernières tendances. Et pourtant, en juin 2022 au micro de RMC dans l'After Foot, Daniel Riolo avait un tout autre scénario en tête pour le futur sélectionneur de l'équipe de France.

« Un gars qui est à Nice qui est prêt » À cette époque, Riolo semblait persuadé que Didier Deschamps ne poursuivrait pas sa mission de sélectionneur national après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et que Christophe Galtier (qui officiait à cette époque sur le banc de l'OGC Nice) était bien parti pour lui succéder : « Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde, on sait qui c’est. Zidane ? Non, je ne pensais pas à lui. Il y a un gars qui est à Nice qui est prêt. Il y a des choses qui se discutent, oui », lâchait Daniel Riolo, face à ses collaborateurs de l'After Foot qui semblaient particulièrement surpris de cette révélation au sujet de Galtier.