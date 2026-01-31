L'appel tout droit venu de Lens, Deschamps a une décision à prendre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps arrive au bout de son chemin avec l'équipe de France. Une aventure faite plus de hauts que de bas avec les Bleus et qui aura duré 14 années. Cet été marquera la fin de son passage en sélection avec une surprise de dernière minute avant de s'envoler dans le pays de l'Oncle Sam pour la Coupe du monde ? Le suspense est à son comble.

Une troisième Coupe du monde pour Didier Deschamps, et puis rideau. Le Mondial en Amérique du nord sonnera le glas d'une ère de 14 ans de DD à la tête de l'équipe de France. Au terme de son contrat avec la Fédération française de football, le champion du monde 98 en tant que joueur et 2018 comme sélectionneur se retirera et laissera sans doute sa place à Zinedine Zidane. Pour son ultime compétition avec l'équipe de France, un petit nouveau pourrait être invité à la fête.

📞 𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 ?



"Oui Didier, Guillaume Hoarau a trouvé un futur Bleu pour toi, il s'appelle Matthieu Udol"



Vous validez le choix ? pic.twitter.com/amtoWkveT6 — L1+ (@ligue1plus) January 30, 2026

«Où est le futur Bleu ?» « Centre de Matthieu Udol, tête d'Odsonne Edouard ! Ca me rend fou, mais le but est beau ! ». Constantin Djivas, commentateur des matchs de l'OGC Nice, s'agaçait pendant la défaite du GYM contre le RC Lens en raison du doublé de passes décisives d'Udol pour Edouard à la mi-décembre (2-0). Depuis, le latéral gauche des Sang-et-Or n'avait pas délivré d'offrande à son attaquant. Vendredi soir, en ouverture de la 20ème journée de Ligue 1 à Bollaert pour la réception du Havre (1-0), Matthieu Udol a pu servir Ruben Aguilar et de ce fait de repositionner le RC Lens à la première place du classement de Ligue 1 en attendant le déplacement du PSG à Strasbourg dimanche soir. Après le coup de sifflet final, dans le vestiaire du RC Lens, Guillaume Hoarau a pu avoir une petite discussion avec Matthieu Udol en sa qualité de consultant pour Ligue 1+, diffuseur du championnat de France. L'occasion pour Hoarau de lui parler de l'équipe de France, son nom étant de plus en plus évoqué pour la sélection. « Où est le futur Bleu ? Les gens disent, je vends comme j'ai acheté ». En riant, le défenseur lensois a confirmé les dires. « C'est vrai les gens disent, on verra bien ».