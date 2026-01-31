PSG - Lucas Chevalier : Son remplaçant en équipe de France annoncé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier ne traverse pas un moment facile actuellement. Critiqué pour ses performances, le Français doit en plus faire face à la concurrence de Matvey Safonov dans les buts parisiens. De quoi lui coûter sa place en équipe de France avec la Coupe du monde qui arrive ?

Si la saison est encore longue, la Coupe du monde 2026 est bien évidemment en ligne de mire pour beaucoup. L’équipe de France sera au rendez-vous est l’une des questions est de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour la compétition. La liste du sélectionneur est ainsi très attendue. Lors des derniers rassemblements des Bleus, Lucas Chevalier faisait partie des gardiens appelés, lui qui a même connu sa première sélection. Mais voilà qu’avec sa situation au PSG, ça pourrait s’assombrir pour lui…

Areola à la place de Chevalier ? Lucas Chevalier fera-t-il partie des joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde ? Avec les problèmes du gardien français au PSG, ça pourrait profiter à d’autres alors qu’il y a du monde derrière pour seulement deux places tandis que celle de titulaire semble promise à Mike Maignan. C’est ainsi qu’Alphonse Areola pourrait chiper la place de Lucas Chevalier. « C’est aujourd’hui le seul gardien français qui joue en Premier League. Ce n’est pas rien non plus. Deschamps l’aime beaucoup », a lâché Jérôme Alonzo sur le plateau de L’Equipe de Greg. Ce à quoi Loïc Tanzi a répondu : « Si la situation de Lucas Chevalier ne change pas… ».