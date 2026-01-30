Transfert : La promesse qui le fait craquer pour signer au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le PSG est un club qui possède une force de persuasion auprès des joueurs. Après les succès du club de la capitale, sa force d’attractivité a considérablement augmenter. Mais à côté de cela, Paris peut également compter sur Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est également un argument décisif aux yeux de certains, d’autant plus que l’Espagnol n’hésite pas à s’investir dans certains dossiers et faire des promesses qui font la différence.

En 2023, le PSG décidait de confier les clés de son équipe à Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagnol prenant ainsi les commandes et ce choix a été le bon. En effet, l’entraîneur parisien a réussi à mener son équipe jusqu’à la victoire en Ligue des Champions et voilà qu’aujourd’hui, le PSG cherche à nouveau à prolonger Luis Enrique. S’il dirige donc son équipe d’une main de maitre, voilà que l’Espagnol est également un argument de plus de persuasion sur le marché des transferts.

« Le nom de l’entraîneur est devenu un élément d’attractivité » Désormais, on veut aussi rejoindre le PSG pour Luis Enrique. Un changement majeur par rapport aux années précédentes comme l’avait relevé récemment Daniel Riolo. « Avec ce qui s’est passé l’année dernière, le PSG fait x10 en attractivité, ce qui est normal, par le jeu proposé et également parce qu’aujourd'hui il y a de plus en plus dans les joueurs et les agents le nom de l’entraîneur est devenu un élément d’attractivité », expliquait-il sur RMC.

La nouvelle recrue du PSG Dro Fernández est au Parc des Princes ce soir ! 🇪🇸 ❤️💙 pic.twitter.com/ckzDnz6KBy — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 28, 2026