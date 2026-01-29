Mercato : Son retour en Europe est évoqué, Benzema met un coup de pression

Axel Cornic

Après son coéquipier Cristiano Ronaldo, qui a ouvert la voie en 2022, Karim Benzema a lui aussi décidé de quitter l’Europe pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Il semble y vivre une belle aventure sous les couleurs de Al-Ittihad, avec notamment un titre de Champion la saison dernière, mas la situation aurait radicalement changé pour le Ballon d’Or 2022.

Depuis plusieurs années désormais, la Saudi Pro League est devenue le nouvel Eldorado des stars européennes. Pas seulement celles en échec, puisqu’on a vu des nombreux footballeurs céder aux sirènes saoudiennes, même les plus célèbres comme Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez ou encore Sadio Mané et Karim Benzema.

Benzema et l’Arabie Saoudite, c’est fini ? Toutes ces stars semblent vraiment se plaire en Arabie Saoudite... ou en tout cas semblaient ! Car la situation aurait changé pour Karim Benzema, dont le contrat avec Al-Ittihad se termine dans seulement quelques mois. Les négociations ne semblent pas vraiment se passer au mieux, puisque depuis quelques mois déjà on parle d’un bras de fer entre le Français et son club, qui ne serait pas prêt à faire tous les efforts pour le prolonger. Et ce n’est pas près de se calmer, avec des nouvelles informations qui laissent clairement penser à un gros clash.