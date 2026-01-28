De grosses dépenses sur le mercato, l’OM avec le Real Madrid et Liverpool !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

2025 a été une année record au niveau des dépenses sur le marché des transferts, avec pas moins de 10,96 milliards d’euros investis par les clubs. Dans le classement des clubs les plus dépensiers, on retrouve notamment Liverpool et le Real Madrid, mais également l’OM, qui s’est immiscé dans le top 20.

Jamais les clubs n’ont autant dépensé. Ce mercredi 28 janvier, le FIFA a publié un rapport sur le montant total investi sur le marché des transferts lors de l’année 2025. Une année record avec 10,96 milliards d’euros dépensés durant les deux périodes de mercato, soit une augmentation de 50 % en comparaison avec 2024. Le précédent record avait été établi en 2023 (8,89 milliards).

2025, l’année de tous les records sur le marché des transferts « Pour la première fois, les dépenses des clubs en matière d’indemnités de transfert ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars, établissant un nouveau record avec un montant total de 13,11 milliards de dollars, soit plus de 50 % de plus qu’en 2024 et 35,6 % de plus que le précédent record, établi en 2023 », a indiqué la FIFA, qui s’appuie sur son rapport annuel Global Transfer Market.