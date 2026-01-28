De grosses dépenses sur le mercato, l’OM avec le Real Madrid et Liverpool !

2025 a été une année record au niveau des dépenses sur le marché des transferts, avec pas moins de 10,96 milliards d’euros investis par les clubs. Dans le classement des clubs les plus dépensiers, on retrouve notamment Liverpool et le Real Madrid, mais également l’OM, qui s’est immiscé dans le top 20.
Jamais les clubs n’ont autant dépensé. Ce mercredi 28 janvier, le FIFA a publié un rapport sur le montant total investi sur le marché des transferts lors de l’année 2025. Une année record avec 10,96 milliards d’euros dépensés durant les deux périodes de mercato, soit une augmentation de 50 % en comparaison avec 2024. Le précédent record avait été établi en 2023 (8,89 milliards).
2025, l’année de tous les records sur le marché des transferts
« Pour la première fois, les dépenses des clubs en matière d’indemnités de transfert ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars, établissant un nouveau record avec un montant total de 13,11 milliards de dollars, soit plus de 50 % de plus qu’en 2024 et 35,6 % de plus que le précédent record, établi en 2023 », a indiqué la FIFA, qui s’appuie sur son rapport annuel Global Transfer Market.
L’OM et Strasbourg dans le top 20
Aux trois premières places du classement, on retrouve, dans cet ordre, Manchester City, Liverpool et Chelsea. Club le plus dépensier en 2024, le PSG a perdu sa couronne et même sa place dans le top 20, où deux autres clubs français se sont en revanche fait une place. En effet, Strasbourg occupe la 14e place du classement, juste derrière le Real Madrid (13e), et à la 20e, on retrouve l’OM. À noter qu’avec 1,3 milliard d’euros, les joueurs français sont ceux pour lesquels les clubs ont le plus dépensé, juste devant les Brésiliens (1 milliard d’euros), pour un total de plus de 86 000 transferts au cours de l’année 2025.