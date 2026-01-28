Des transferts refusés par le PSG dans la dernière ligne droite du mercato

Après la signature de la jeune pépite Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain semble vouloir se concentrer sur les départs en cette fin de mercato. Les candidats sont nombreux, puisque les noms de Lucas Beraldo ou encore de Kang-In Lee ont été évoqués au cours des dernières semaines, mais au sein du club on semble avoir un avis assez clair sur la question.
Après la victoire historique en Ligue des Champions, Luis Enrique a pris une décision forte en ne modifiant que très légèrement son équipe. Et la tendance n’a pas changé cet hiver, puisque pour le moment le PSG n’a enregistré qu’une seule recrue, avec Dro Fernandez qui est arrivé en provenance du FC Barcelone. Mais les choses pourraient bien s’emballer dans les prochains jours...
Bienvenue à Paris, Dro ! 🫶❤️💙 pic.twitter.com/rZsEGaVj9z— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026
Le PSG prêt à laisser filer Noham Kamara
Cette fin de mercato hivernal pourrait être marquée par les départs, en commençant par un jeune défenseur central du PSG. D’après les informations de Loïc Tanzi il s’agirait de Noham Kamara, qui pourrait poursuivre sa carrière à l’OL dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mais hors de question de laisser la porte ouverte pour tout le monde, puisque les dirigeants parisiens aimeraient retenir quelques joueurs pourtant très appréciés à l’étranger.
Beraldo et Kang-In Lee retenus ?
Le journaliste de L’Equipe, a notamment confirmé ce que nous avons pu vous révéler sur le10sport.com le 30 octobre dernier au sujet de Lucas Beraldo. « On peut s’attendre à ce que ça bouge pour Beraldo d’ici la fin du mercato. Même si le PSG est assez clair sur le dossier : ils ne veulent pas que le défenseur quitter le club cet hiver. Ils voudraient plutôt attendre l’été prochain et faire un point pour ouvrir la porte à un départ » a déclaré Loïc Tanzi. « Un autre joueur courtisé, c’est Kang-in Lee. Il est courtisé par l’Atlético en Espagne. Là aussi le PSG a fermé la porte à tout départ ».