Des transferts refusés par le PSG dans la dernière ligne droite du mercato

Axel Cornic

Après la signature de la jeune pépite Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain semble vouloir se concentrer sur les départs en cette fin de mercato. Les candidats sont nombreux, puisque les noms de Lucas Beraldo ou encore de Kang-In Lee ont été évoqués au cours des dernières semaines, mais au sein du club on semble avoir un avis assez clair sur la question.

Après la victoire historique en Ligue des Champions, Luis Enrique a pris une décision forte en ne modifiant que très légèrement son équipe. Et la tendance n’a pas changé cet hiver, puisque pour le moment le PSG n’a enregistré qu’une seule recrue, avec Dro Fernandez qui est arrivé en provenance du FC Barcelone. Mais les choses pourraient bien s’emballer dans les prochains jours... Bienvenue à Paris, Dro ! 🫶❤️💙 pic.twitter.com/rZsEGaVj9z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026

Le PSG prêt à laisser filer Noham Kamara Cette fin de mercato hivernal pourrait être marquée par les départs, en commençant par un jeune défenseur central du PSG. D’après les informations de Loïc Tanzi il s’agirait de Noham Kamara, qui pourrait poursuivre sa carrière à l’OL dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mais hors de question de laisser la porte ouverte pour tout le monde, puisque les dirigeants parisiens aimeraient retenir quelques joueurs pourtant très appréciés à l’étranger.