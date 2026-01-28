Colère «immense» et «tension» à l'entraînement : Ce transfert au PSG provoque un conflit

Lors de ce mercato hivernal, le PSG a décidé de renforcer son effectif. Le club de la capitale a d’ailleurs bouclé un transfert, mais cela ne fait pas que des heureux. Certains anciens coéquipiers de ce joueur transféré ont eu de vives réactions quand ils ont appris son départ, allant même jusqu’à dire que le dossier avait été très mal géré.
Pour le moment, l’OM est l’un des clubs les plus actifs sur le mercato en France. Le club phocéen a déjà bouclé deux départs et deux arrivées. Pablo Longoria a réussi à obtenir le prêt du jeune Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal, tout en bouclant le transfert définitif de Quinten Timber qui s’est engagé pour quatre ans et demi.
Le PSG met la main sur Dro Fernandez
Si l’OM se montre actif sur le mercato, le PSG n’est pas en reste. Mardi, le club de la capitale a annoncé le transfert de Dro Fernandez. Ce dernier s’est engagé en provenance du FC Barcelone, où il a été formé, contre un peu plus de 8M€. Agé de seulement 18 ans, il est directement intégré au sein de l’équipe première parisienne et il devra donc se battre pour avoir du temps de jeu.
Gavi était très mécontent du départ de Dro
L’arrivée de Dro Fernandez ravit donc le PSG, mais pas forcément le FC Barcelone. Selon les informations du journal espagnol Sport, le départ du milieu offensif a été très mal vécu par Gavi. Ce dernier estime notamment que le Barça n’a pas fait assez pour le retenir. Il l’a d’ailleurs directement signifié au staff technique après un entraînement en affirmant que si son temps de jeu avait été mieux géré, il serait sûrement resté. La situation était tendue et l’international espagnol n’a pas du tout aimé comment cette affaire s’est conclue, même si elle a permis aux Blaugrana d’empôcher un peu plus de 8M€.