Colère «immense» et «tension» à l'entraînement : Ce transfert au PSG provoque un conflit

Alexis Brunet

Lors de ce mercato hivernal, le PSG a décidé de renforcer son effectif. Le club de la capitale a d’ailleurs bouclé un transfert, mais cela ne fait pas que des heureux. Certains anciens coéquipiers de ce joueur transféré ont eu de vives réactions quand ils ont appris son départ, allant même jusqu’à dire que le dossier avait été très mal géré.

Pour le moment, l’OM est l’un des clubs les plus actifs sur le mercato en France. Le club phocéen a déjà bouclé deux départs et deux arrivées. Pablo Longoria a réussi à obtenir le prêt du jeune Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal, tout en bouclant le transfert définitif de Quinten Timber qui s’est engagé pour quatre ans et demi.

Le PSG met la main sur Dro Fernandez Si l’OM se montre actif sur le mercato, le PSG n’est pas en reste. Mardi, le club de la capitale a annoncé le transfert de Dro Fernandez. Ce dernier s’est engagé en provenance du FC Barcelone, où il a été formé, contre un peu plus de 8M€. Agé de seulement 18 ans, il est directement intégré au sein de l’équipe première parisienne et il devra donc se battre pour avoir du temps de jeu.