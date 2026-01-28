«Ils s’en sont débarrassés» : L’OM a raté un international algérien

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, l’OM a l’habitude de miser sur des joueurs algériens. Actuellement, Roberto De Zerbi peut par exemple s’appuyer sur Amine Gouiri. Toutefois, il arrive aussi au club phocéen de rater certains coups. Il y a quelques saisons, les dirigeants marseillais n’ont pas souhaité miser sur un international algérien, qui brille actuellement dans le championnat français.

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’OM s’est déjà montré très actif. Le club phocéen s’est débarrassé de Neal Maupay et de Robinio Vaz et il a également fait venir Ethan Nwaneri et Quinten Timber. La piste du milieu de terrain algérien Himad Abdelli est aussi très chaude, mais pour le moment ce dernier est toujours à Angers.

L’OM a raté Kebbal Himad Abdelli pourrait donc rejoindre son compatriote Amine Gouiri à l’OM, mais le club phocéen aurait pu compter un troisième international algérien dans ses rangs. Il y a quelques saisons, les dirigeants marseillais ont eu la possibilité de faire signer Ilan Kebbal, mais ils avaient finalement décidé de ne pas tenter le coup, comme l’a confié à Ouest-France Serge Obré, le tout premier entraîneur du milieu offensif. « J’avais réussi à convaincre un responsable du recrutement de l’Olympique de Marseille, qui s’appelle Ferhat Khirat, de le regarder attentivement. Ilan avait fait quelques entraînements avec les U17 nationaux de l’OM et avait été hyper convaincant. Et puis, il est parti faire un essai dans un autre club professionnel et quand Marseille l’a su, on lui a dit de ne pas revenir, alors qu’il n’avait aucun contrat avec l’OM. Ils n’ont plus voulu en entendre parler. Ils s’en sont débarrassés, alors qu’ils l’avaient entre leurs murs. »