«C’est ça votre De Zerbi ?» il sait d’où vient le problème avec le coach de l’OM

Roberto De Zerbi s’est fait remarquer pour ses propos tenus après la victoire de son équipe contre le RC Lens (3-1) samedi, quand il s’en est pris aux journalistes français, estimant être plus critiqué du fait de sa nationalité. Selon un consultant de RMC, l’entraîneur de l’OM se trompe, mais il a avancé une hypothèse sur le problème qu’il rencontre en France.

Plus que la belle victoire face au RC Lens (3-1), ce sont les propos tenus par Roberto De Zerbi après la rencontre qui font l’objet de débats ces derniers jours. Arrivé à l’été 2024, l’entraîneur de l’OM se considère très, voire trop, critiqué dans la presse et pour lui, cela a un lien avec le fait qu’il ne soit pas Français. « Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il déclaré en conférence de presse.

De Zerbi victime d’un « délit d’entraîneur hype » ? « Pour moi, c’est factuellement faux », a réagi Walid Acherchour dans Génération After sur RMC. Selon lui, Roberto De Zerbi n’est pas victime d’un « délit de faciès » mais plutôt d’un « délit d’entraîneur hype. » Passé par Sassuolo et Brighton avant d’arriver à l’OM, le technicien italien était présenté comme un « entraîneur cérébral » et « adoubé par Pep Guardiola ». Walid Acherchour estime qu’il y a « une certaine partie des observateurs, qui n’ont pas vu De Zerbi dans ces clubs-là, qui ont pris les observations, l’image, regardent les matchs en disant : “ah, c’est ça votre De Zerbi ?” Il a souffert de ça quoi qu’il arrive. L’histoire de staff avec 6 ou 7 personnes, le fait qu’il allait transfigurer l’équipe. Ce n’est pas de sa faute, mais je pense qu’il a eu des droits par rapport à ça, une gentillesse de la part des supporters, un calme sur la première année. »