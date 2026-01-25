OM : Attaqué, il est prêt à changer de pays !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi soir, l’OM s’est imposé lors de la réception du leader du championnat avant le début de cette 19e journée de Ligue 1, le RC Lens (3-1), mais voilà que ce résultat n'a pas donné le sourire à certains au sein du club phocéen. Certains critiques ne sont pas passés inaperçus et c'est ainsi qu'un Olympien a évoqué la possibilité... de changer de pays.

Trois jours après sa défaite décevante en Ligue des champions face à Liverpool (0-3), l’OM a sorti une grande performance à domicile lors de la réception du RC Lens (3-1) samedi soir. Une victoire très importante qui permet aux Olympiens de revenir à cinq points de leur adversaire du soir au classement, mais qui a en revanche offert la première place au PSG.

« Je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose » Avec ces trois buts inscrits contre le RC Lens, l’OM en totalise désormais 44 en Ligue 1 cette saison, du jamais vu depuis 50 ans à ce stade de la compétition. « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois vous dites que l’on joue mal, et là vous me dites qu’on marque 44 buts. Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose », a répondu Roberto De Zerbi au micro de Ligue 1+ quand cela lui a été mentionné. L’entraîneur de l’OM a visiblement peu apprécié les critiques sur le jeu de son équipe et a été relancé sur ses propos en conférence de presse. « Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il réaffirmé, estimant que la presse française est plus dure envers lui car il est étranger.