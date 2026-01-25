OM : Attaqué, il est prêt à changer de pays !

Samedi soir, l’OM s’est imposé lors de la réception du leader du championnat avant le début de cette 19e journée de Ligue 1, le RC Lens (3-1), mais voilà que ce résultat n'a pas donné le sourire à certains au sein du club phocéen. Certains critiques ne sont pas passés inaperçus et c'est ainsi qu'un Olympien a évoqué la possibilité... de changer de pays.
Trois jours après sa défaite décevante en Ligue des champions face à Liverpool (0-3), l’OM a sorti une grande performance à domicile lors de la réception du RC Lens (3-1) samedi soir. Une victoire très importante qui permet aux Olympiens de revenir à cinq points de leur adversaire du soir au classement, mais qui a en revanche offert la première place au PSG.
« Je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose »
Avec ces trois buts inscrits contre le RC Lens, l’OM en totalise désormais 44 en Ligue 1 cette saison, du jamais vu depuis 50 ans à ce stade de la compétition. « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois vous dites que l’on joue mal, et là vous me dites qu’on marque 44 buts. Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose », a répondu Roberto De Zerbi au micro de Ligue 1+ quand cela lui a été mentionné. L’entraîneur de l’OM a visiblement peu apprécié les critiques sur le jeu de son équipe et a été relancé sur ses propos en conférence de presse. « Oui, je le pense. Si j’avais un passeport français, certaines choses seraient différentes », a-t-il réaffirmé, estimant que la presse française est plus dure envers lui car il est étranger.
« Je pense que la nationalité change beaucoup de chose »
Roberto De Zerbi a poursuivi : « Je suis arrivé ici avec beaucoup de respect. Je me suis lié à Marseille, parce que c’est un endroit spécial. Beaucoup d’entre vous, pas tous, peuvent critiquer, mais se sentent “patron”. Moi, je n’ai pas de patron. S’il y a des coachs qui vous envoie des messages pour que vous soyez bons, moi, j’ai le numéro de personne, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d’entre vous écrivent en bonne foi, mais beaucoup aussi sont de mauvaise foi. Je pense que la nationalité change beaucoup de choses. Moi, je suis italien et fier de l’être. Je suis venu ici en respectant tout le monde et en étant disponible. Certains d’entre vous pensent être les patrons, venir à la Commanderie en tant que patron, mais moi, je n’en ai pas. Le seul patron que j’ai, c’est Franck McCourt, le propriétaire, et même lui n’est pas un “maître”. »