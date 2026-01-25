Transfert polémique - Un joueur du PSG signe à l’OM : «Le meilleur moment de ma carrière»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La rivalité entre le PSG et l'OM a fait de nombreuses tensions depuis 35 ans, et notamment sur le marché des transferts. Plusieurs joueurs n'ont pas hésité à trahir leur camp pour rejoindre le club rival, et ce fut notamment le cas d'un milieu de terrain emblématique de la Ligue 1 au début des années 2000, qui revendique encore son bonheur d'avoir quitté le PSG pour l'OM.

Fabrice Fiorèse, Frédéric Déhu, Modeste M'Bami... Nombreux sont les anciens joueurs du PSG à avoir fait l'affront aux supporters de passer directement chez l'ennemi marseillais au début des années 2000, le genre de choix qui était vécu comme une trahison. Et un joueur avait notamment cristallisé les critiques étant donné qu'il était devenu par la suite un capitaine emblématique de l'OM alors qu'il avait été formé au PSG : Lorik Cana.

« Je le fais sans me cacher » Transféré du PSG à l'OM en août 2005, l'ancien milieu de terrain albanais était revenu sur ce choix de carrière en 2019 sur RMC : « Si j’ai envie de faire quelque chose, je le fais sans me cacher. Parce que j’en ai envie et que c’est important pour moi. J’ai toujours dit que Paris est l’endroit où j’ai grandi, que c’est un endroit que j’aimerai toujours. (…) Mais le club dont j’étais supporter depuis l’âge de 7 ans, c’est l’OM », indiquait Cana, revendiquant même son amour de longue date pour l'OM en dépit de son statut de titi du PSG.