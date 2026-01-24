L’OM va remplacer un champion du monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, l’OM a fait preuve de manque de régularité dans ses performances et le niveau de jeu de certains joueurs interroge. C’est notamment le cas d’un champion du monde qui commence peu à peu à perdre du crédit, jusqu’à se demander si Roberto De Zerbi ne devrait pas le remplacer.

Après sa défaite face à Liverpool (0-3) mercredi et avant de jouer sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions mercredi sur la pelouse du Club Bruges, l’OM reçoit le RC Lens ce samedi soir, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre très importante pour laquelle Marseille espérera pouvoir compter sur un de ses champions du monde à son meilleur niveau.

Rulli, un statut remis en question ? Car Geronimo Rulli est moins décisif cette saison, voire parfois fautif, et cela inquiète. « Il manque de cohérence dans ses attitudes, part à l’aventure sur des ballons injouables, commet des erreurs techniques. Lui qui était toujours proactif, subit désormais les situations », a confié Christophe Lollichon à La Provence. « Il rencontre peut-être un souci dans sa vie privée, à moins que ce soit une mésentente avec ses concurrents qui le parasite. Il y a vraisemblablement un mal-être. » Jérôme Alonzo quant à lui voit « une forme d’usure psychologique » et un « gardien fatigué, qui n’a plus la même énergie », chez le portier de l’OM.

« De Lange a largement prouvé qu’il était capable de tenir ce rôle » De là à envisager un remplacement de Geronimo Rulli par Jeffrey de Lange ? « A chaque fois qu’il a joué, De Lange a largement prouvé qu’il était capable de tenir ce rôle », estime Jérôme Alonzo. Selon Christophe Lollichon, « il y a peut-être un peu moins de fluidité dans son jeu, mais c’est un gardien qui peut très bien remplir sa mission en Ligue 1. On est encore dans le flou concernant sa capacité à supporter la pression induite par une telle situation, celle mise par le public et Rulli sur le banc. » Arrivé à l’OM en même temps que Geronimo Rulli à l’été 2024, Jeffrey de Lange a été titularisé à cinq reprises cette saison, deux fois en Coupe de France et trois en Ligue 1, pour autant de victoires.