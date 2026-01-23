OM - Transfert bouclé : La discussion secrète avec Mason Greenwood !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood est sans contestation possible à ce jour, la star offensive de l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais de 24 ans prend de plus en plus de place dans le vestiaire de Roberto De Zerbi 18 mois après son transfert de Manchester United pour 30M€ environ. Greenwood a, d’après les propos du principal intéressé, œuvré pour la signature d’un milieu de terrain à l’OM.

C’était bouclé depuis plusieurs jours, c’est devenu officiel. Ce vendredi 23 janvier, l’Olympique de Marseille a lancé son mercato hivernal, qui fermera ses portes le 2 février prochain, avec la signature de Quinten Timber. L’international néerlandais de 24 ans a paraphé un contrat de quatre ans et demi pour une somme de 4,5M€, le montant transmis à Feyenoord pour racheter les 6 derniers mois de son contrat.

«J'ai parlé avec Greenwood» En conférence de presse de présentation ce vendredi, Quinten Timber a avoué s’être entretenu avec plusieurs joueurs de l’OM dont sa star Mason Greenwood. « Je connais quelques jours parce que je suis le foot. Je connais Jeffrey De Lange, j'ai parlé avec Greenwood contre qui j'ai joué en U20. Au match contre Liverpool j'étais déjà là et l'ambiance était superbe malgré la défaite ».