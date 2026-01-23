L'OM est «vraiment à chi**», le gros craquage !

Axel Cornic

Les critiques se font de plus en plus nombreuses autour de Roberto De Zerbi, arrivé à l’Olympique de Marseille il y a plus d’un an et demi. Mais les proches du technicien italien de 46 ans semblent plutôt pointer du doigt les joueurs marseillais, coupables de ne pas totalement comprendre son idée du football.

Avec un PSG en difficulté et criblé par les blessures, on pensait que l’OM allait pouvoir créer la surprise en Ligue 1. Mais les Marseillais ont enchainé les échecs et n’ont jamais su saisir la chance de prendre la tête du classement et désormais, ils se retrouvent même largués.

Adani pas fan des joueurs de l’OM Cette irrégularité phocéenne est souvent pointée du doigt depuis le début de la saison et ce n’est pas seulement le cas en France ! A l’occasion de la venue de De Zerbi dans son podcast Viva el Futbol, Daniele Adani a même expliqué que cette situation à l’OM était une grande première dans la carrière de l’entraineur.