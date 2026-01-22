OM : L'explication tant attendue après l'humiliation !

Axel Cornic

Tout le monde attendait ce choc au stade Vélodrome depuis l’annonce du calendrier de la Ligue des Champions, mais l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment été au rendez-vous. Les Marseillais ont en effet sombré à domicile (0-3), avec notamment un but assez surprenant sur un coup franc signé Dominik Szoboszlai, qui semble avoir profité d'une décision assez surprenante pris par Roberto De Zerbi et son staff.

Ça devait être le retour des grandes soirées européennes à Marseille, mais ça a viré au fiasco. Face à Liverpool, l’OM de Roberto De Zerbi a sombré et est désormais au bord du précipice, condamné à une victoire lors de la dernière journée de Ligue des Champions face au Club Bruges.

« Personne ne s’est couché, le gardien préférait comme ça » Cette rencontre a notamment été marquée par un but gag juste avant la mi-temps, avec Dominik Szoboszlai qui a profité de la naïveté du mur de l’OM pour ouvrir le score. « Personne ne s’est couché, le gardien préférait comme ça » a confié De Zerbi après le match au micro de Canal+. « Mais alors quand on ne met pas de joueur couché derrière le mur, les joueurs ne doivent pas sauter ».