«Le Hakimi de l'OM» : RMC balance son nom !

Mercredi soir, l'OM s'est lourdement incliné sur sa pelouse contre Liverpool (0-3). Une défaite notamment incarnée par la prestation de Benjamin Pavard, largement pointée du doigt. Le journaliste de RMC Jean-Louis Tourre regrette notamment qu'il soit utilisé trop haut, au point de faire le parallèle avec Achraf Hakimi.

Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, Benjamin Pavard était présenté comme très joli coup pour l'OM. Finalement, le champion du monde 2018 enchaîne les prestations décevantes à l'image de son duel face Hugo Ekitike contre Liverpool mercredi soir en Ligue des champions. Journaliste de RMC, Jean-Louis Tourre s'interroge notamment sur son positionnement, probablement trop haut sur le terrain, au point de comparer sa place à celle d'Achraf Hakimi.

Pavard prend très cher sur RMC « Est-ce qu’on peut insister sur Pavard ? Je vous le dis, je vais en faire des cauchemars de Pavard. Le positionnement de Pavard... Déjà contre Nantes, on avait vu ça. Pavard, sur les 4 défenseurs, c'est lui le Hakimi de l’OM qui monte et qui fonce devant », assure-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.