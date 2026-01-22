«Un enfant» : Daniel Riolo s'en prend à un joueur de l'OM, il balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, l'OM s'est lourdement incliné contre Liverpool au Vélodrome (0-3). Un revers qui a mis lumière les limites marseillaises face à un grand d'Europe. Daniel Riolo a notamment été particulièrement marqué par la prestation d'Amine Gouiri qu'il fracasse en plein direct.

De retour de blessure depuis le début de l'année, Amine Gouiri a repoussé Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc de touche. Cependant, l'international algérien n'a pas brillé mercredi soir contre Liverpool puisque l'OM s'est incliné très largement (0-3). Et Daniel Riolo a particulièrement été déçu par la prestation de l'ancien attaquant du Stade Rennais.

Riolo fracasse Gouiri « Certains joueurs de l’OM sont apparus comme des enfants. Je suis désolé, Amine Gouiri, il ne m’a pas encore montré qu’à ce niveau là il était de taille. Moi j’ai vu un enfant ce soir. Gouiri a joué comme un enfant dans toutes ses initiatives », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.