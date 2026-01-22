«Un enfant» : Daniel Riolo s'en prend à un joueur de l'OM, il balance !

Mercredi soir, l'OM s'est lourdement incliné contre Liverpool au Vélodrome (0-3). Un revers qui a mis lumière les limites marseillaises face à un grand d'Europe. Daniel Riolo a notamment été particulièrement marqué par la prestation d'Amine Gouiri qu'il fracasse en plein direct.
De retour de blessure depuis le début de l'année, Amine Gouiri a repoussé Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc de touche. Cependant, l'international algérien n'a pas brillé mercredi soir contre Liverpool puisque l'OM s'est incliné très largement (0-3). Et Daniel Riolo a particulièrement été déçu par la prestation de l'ancien attaquant du Stade Rennais.
Riolo fracasse Gouiri
« Certains joueurs de l’OM sont apparus comme des enfants. Je suis désolé, Amine Gouiri, il ne m’a pas encore montré qu’à ce niveau là il était de taille. Moi j’ai vu un enfant ce soir. Gouiri a joué comme un enfant dans toutes ses initiatives », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Moi j’ai vu un enfant ce soir»
« Quand il était dans la surface et qu’il y avait du monde autour de lui, il lui manquait un truc, il était vraiment comme un enfant. Il s’est fait manger. (…) Gouiri, ça m’a semblé trop grand ce soir. Tu sais quand tu es jeune adulte et tu emmènes ton petit frère en boite de nuit et puis il reste dans un coin, il n’ose pas bouger, il ne va pas au bar, il parle à personne. Après il rentre à la maison et dit c’était bien je suis sorti pour la première fois », ajoute Daniel Riolo.