Karim Benzema : Un énorme coup est annoncé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, l'OM n'a pas réellement pu s'appuyer sur Amine Gouiri, touché à l'épaule avec la sélection algérienne. Mais alors qu'il fait son retour en ce début d'année 2026, l'ancien attaquant du Stade Rennais fait un bien fou aux Marseillais. Walid Acherchour le compare même à Karim Benzema.

De retour depuis le début de l'année 2026, Amine Gouiri confirme qu'il est probablement la principale recrue de l'hiver pour l'OM. L'international algérien a cruellement manqué aux hommes de Roberto De Zerbi. Pour mesurer son importance, Walid Acherchour compare d'ailleurs Amine Gouiri à Karim Benzema.

Gouiri, la vraie recrue de l'OM ? « Amine Gouiri, Medina et Traoré sont les trois recrues du mercato de janvier de Marseille. Ils ont tout changé post débâcle contre Nantes face au Paris Saint-Germain. Le match à Angers, j'ai adoré la première mi-temps de Marseille. Les 3 joueurs ont énormément apporté : le QI foot, la qualité technique, le fait d'être connecté au reste de l'équipe », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.