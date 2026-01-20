Samir Nasri : Son salaire à l'OM balancé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti à l'AS Rome en ce mercato hivernal, Robinio Vaz n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec l'OM pour prolonger son contrat. Le club phocéen lui avait pourtant fait une offre importante, lui garantissant notamment un salaire mensuel de 60 000€. De quoi faire réagir Samir Nasri, qui a balancé au passage ce qu'il touchait quand il portait le maillot de l'OM.

A 18 ans, Robinio Vaz incarnait l'avenir de l'OM. Le fait est qu'il est aujourd'hui un joueur de l'AS Rome. En effet, l'attaquant a été vendu pour 25M€ lors de ce mercato hivernal. Un transfert décidé alors que les deux parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord pour une prolongation de contrat. L'OM s'était pourtant montré généreux, proposant notamment à Robinio Vaz un salaire mensuel de 60 000€.

« A 18 ans, prendre 60 000€ ça va » Visiblement, ce n'était pas assez pour Robinio Vaz, qui demandait donc plus que ce qu'offrait l'OM. Ancien Olympien, Samir Nasri a réagi à ce dossier. Dans un premier temps, sur le plateau du Canal Football Club, il a lâché : « Le transfert de Robinio Vaz ? L'OM n'est pas patient, elle est là la réalité. Le joueur est aussi trop gourmand. Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€ ça va ».