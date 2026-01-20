Samir Nasri : Son salaire à l'OM balancé en direct !

Parti à l'AS Rome en ce mercato hivernal, Robinio Vaz n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec l'OM pour prolonger son contrat. Le club phocéen lui avait pourtant fait une offre importante, lui garantissant notamment un salaire mensuel de 60 000€. De quoi faire réagir Samir Nasri, qui a balancé au passage ce qu'il touchait quand il portait le maillot de l'OM.
A 18 ans, Robinio Vaz incarnait l'avenir de l'OM. Le fait est qu'il est aujourd'hui un joueur de l'AS Rome. En effet, l'attaquant a été vendu pour 25M€ lors de ce mercato hivernal. Un transfert décidé alors que les deux parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord pour une prolongation de contrat. L'OM s'était pourtant montré généreux, proposant notamment à Robinio Vaz un salaire mensuel de 60 000€.
« A 18 ans, prendre 60 000€ ça va »
Visiblement, ce n'était pas assez pour Robinio Vaz, qui demandait donc plus que ce qu'offrait l'OM. Ancien Olympien, Samir Nasri a réagi à ce dossier. Dans un premier temps, sur le plateau du Canal Football Club, il a lâché : « Le transfert de Robinio Vaz ? L'OM n'est pas patient, elle est là la réalité. Le joueur est aussi trop gourmand. Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€ ça va ».
« J'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme là »
Rebondissant ensuite sur ces 60 000€ proposés à Robinio Vaz, Samir Nasri a évoqué le salaire qui était le sien quand il était à l'OM. « Quand je jouais, je les prenais pas, j'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme là », a-t-il alors lâché.