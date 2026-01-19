Nouvel entraîneur à l'OM : Il tente un énorme pari !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, l'OM accueille Liverpool au Vélodrome. Une rencontre qui rappelle des souvenirs, notamment ce match de 2007 à Anfield avec un but exceptionnel de Mathieu Valbuena. L'ancien Olympien est d'ailleurs revenu sur ce match incroyable, révélant notamment le pari tenté par Eric Gerets, alors tout juste nommé entraîneur de l'OM.

En 2007, alors que la saison vient à peine de commencer, l'OM décide de changer d'entraîneur. Eric Gerets prend alors place sur le banc olympien et alors que le technicien belge vient d'arriver, voilà qu'un gros rendez-vous l'attend. En effet, l'OM devait se déplacer à Anfield pour affronter Liverpool. Un match remporté par les Olympiens grâce à un but exceptionnel de Mathieu Valbuena, gravé dans les mémoires des fans de l'OM.

« Un coach qui trois jours après son arrivée me fait jouer » Eric Gerets aura donc frappé fort pour ses débuts à l'OM grâce à Mathieu Valbuena. L'ancien joueur olympien a d'ailleurs raconté ses souvenirs de ce moment. Dans des propos accordés à La Provence, Valbuena a ainsi confié à propos de ce but face à Liverpool : « Ça a été un déclic dans ma carrière. Des fois, il faut avoir de la chance, là, c'est d'avoir eu un coach qui trois jours après son arrivée me fait jouer, aussi parce que Samir Nasri était malade ».