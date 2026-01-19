Nouvel entraîneur à l'OM : Il tente un énorme pari !

Ce mercredi, l'OM accueille Liverpool au Vélodrome. Une rencontre qui rappelle des souvenirs, notamment ce match de 2007 à Anfield avec un but exceptionnel de Mathieu Valbuena. L'ancien Olympien est d'ailleurs revenu sur ce match incroyable, révélant notamment le pari tenté par Eric Gerets, alors tout juste nommé entraîneur de l'OM.
En 2007, alors que la saison vient à peine de commencer, l'OM décide de changer d'entraîneur. Eric Gerets prend alors place sur le banc olympien et alors que le technicien belge vient d'arriver, voilà qu'un gros rendez-vous l'attend. En effet, l'OM devait se déplacer à Anfield pour affronter Liverpool. Un match remporté par les Olympiens grâce à un but exceptionnel de Mathieu Valbuena, gravé dans les mémoires des fans de l'OM.
« Un coach qui trois jours après son arrivée me fait jouer »
Eric Gerets aura donc frappé fort pour ses débuts à l'OM grâce à Mathieu Valbuena. L'ancien joueur olympien a d'ailleurs raconté ses souvenirs de ce moment. Dans des propos accordés à La Provence, Valbuena a ainsi confié à propos de ce but face à Liverpool : « Ça a été un déclic dans ma carrière. Des fois, il faut avoir de la chance, là, c'est d'avoir eu un coach qui trois jours après son arrivée me fait jouer, aussi parce que Samir Nasri était malade ».
« Il a eu trois jours pour faire une équipe »
« Eric Gerets avait trois jours pour faire une équipe il avait dit qu'il n'y avait de stars, que seuls les meilleurs joueurs. (...) Après l'éviction d'Albert Emon, il a eu trois jours pour faire une équipe, les compteurs étaient remis à zéro. Il nous avait dit qu'on n'avait rien à perdre, que l'on devait jouer notre football. On était parmi les derniers du championnat et il voulait nous remettre en confiance, utiliser ce match là pour ça », a poursuivi Mathieu Valbuena.