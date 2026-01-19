OM - «Je prends du plaisir» : Nouvelle relation pour Mason Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en ce début d'année après une longue blessure, Amine Gouiri démontre que ses qualités ont grandement manqué à l'OM pendant plusieurs mois. Et sa relation avec Mason Greenwood a d'ailleurs marqué les esprits samedi soir à Angers (5-2).

Blessé à l'épaule et absent pendant quasiment trois mois, Amine Gouiri revient très fort avec l'OM comme en témoigne sa prestation contre Angers samedi (5-2). Mais c'est surtout sa relation avec Mason Greenwood qui marque les esprits. Et l'international algérien a d'ailleurs évoqué son entente avec le numéro 10 de l'OM.

Gouiri s'enflamme pour sa relation avec Greenwood « Ma Relation avec Greenwood ? C’est ce que j’aime faire, de prendre du plaisir dans les 30 derniers mètres en jouant dans les petits espaces. On a pris du plaisir et on va continuer », a-t-il confié au micro de Ligue1+ avant d’évoquer la qualité du match réalisée par l’OM à Angers.