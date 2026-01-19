OM - «Je prends du plaisir» : Nouvelle relation pour Mason Greenwood !

De retour en ce début d'année après une longue blessure, Amine Gouiri démontre que ses qualités ont grandement manqué à l'OM pendant plusieurs mois. Et sa relation avec Mason Greenwood a d'ailleurs marqué les esprits samedi soir à Angers (5-2).
Gouiri s'enflamme pour sa relation avec Greenwood
« Ma Relation avec Greenwood ? C’est ce que j’aime faire, de prendre du plaisir dans les 30 derniers mètres en jouant dans les petits espaces. On a pris du plaisir et on va continuer », a-t-il confié au micro de Ligue1+ avant d’évoquer la qualité du match réalisée par l’OM à Angers.
«On a pris du plaisir et on va continuer»
« Meilleure rencontre ? Non je ne pense pas mais la première mi-temps oui, le coach nous l’a dit. Le seul bémol c’est ce premier but pris, on aurait aimé faire un clean sheet à la mi-temps. On savait que c’était toujours difficile de jouer à l’extérieur. Les équipes mettent de l’impact. Avec la journée qu’on a passé, il fallait répondre présent, avec ou sans ballon. Cela nous a souris et on a pris les 3 points. Cette première mi-temps, on a été sérieux et on a pris les trois points », ajoute Amine Gouiri.