OM : «Énervé», Roberto De Zerbi a craqué !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria n'a fait qu'une bouchée du SCO d'Angers, et ce, au stade Raymond Kopa. Malgré tout, Roberto De Zerbi s'est emporté en fin de première-mi-temps. Alors que son équipe menait 4-0, le coach marseillais a regretté le but encaissé dans le temps additionnel.

Pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au SCO d'Angers au stade Raymond Kopa. Et la bande à Mason Greenwood n'a laissé aucune chance à son adversaire ce samedi soir. En effet, l'OM s'est imposé 5-2 à l'extérieur. Malgré tout, Roberto De Zerbi a poussé une colère à la fin de la première mi-temps, et ce, parce que son équipe a encaissé un but dans les arrêts de jeu, alors qu'elle menait 4-0.

«Le but encaissé nous a plus énervés que fait peur» « Que retenez-vous prioritairement de cette large victoire contre Angers (5-2), ce samedi ? On a très bien joué, en première mi-temps. Cela a même été la meilleure sur la qualité de jeu depuis mon arrivée ici (il a signé le 24 juin 2024). Le but encaissé à la fin de cette période nous a plus énervés que fait peur. La seconde mi-temps a été un peu moins bonne, mais le deuxième but encaissé vient davantage d'un problème tactique. Une passe en plus peut changer les choses pas seulement offensivement, mais aussi défensivement », a pesté Roberto De Zerbi, présent en conférence de presse d'après-match ce samedi soir.