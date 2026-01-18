OM : Le coup de coeur d'une star avec Greenwood !

Amadou Diawara

Titularisé sur la pelouse du SCO d'Angers ce samedi soir, Amine Gouri s'est régalé auprès de Mason Greenwood. Ayant ouvert le score, l'attaquant 25 ans a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM. Et après le coup de sifflet final de la rencontre, Amine Gouiri s'est totalement enflammé sur sa relation avec Mason Greenwood.

Pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi s'est déplacé sur la pelouse du SCO ce samedi soir : le stade Raymond Kopa. Et les Marseillais ont cartonné les Angevins (5-2).

OM : Gouiri se régale avec Greenwood Aligné d'entrée face au SCO d'Angers, Amine Gouiri s'est illustré ce samedi soir. En effet, le numéro 9 de l'OM a inscrit le premier but de la rencontre. Interrogé en zone mixte après la victoire de son équipe, l'international algérien s'est enflammé sur sa relation avec Mason Greenwood.