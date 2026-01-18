OM : Le coup de coeur d'une star avec Greenwood !

Titularisé sur la pelouse du SCO d'Angers ce samedi soir, Amine Gouri s'est régalé auprès de Mason Greenwood. Ayant ouvert le score, l'attaquant 25 ans a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM. Et après le coup de sifflet final de la rencontre, Amine Gouiri s'est totalement enflammé sur sa relation avec Mason Greenwood.
Pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi s'est déplacé sur la pelouse du SCO ce samedi soir : le stade Raymond Kopa. Et les Marseillais ont cartonné les Angevins (5-2).
OM : Gouiri se régale avec Greenwood
Aligné d'entrée face au SCO d'Angers, Amine Gouiri s'est illustré ce samedi soir. En effet, le numéro 9 de l'OM a inscrit le premier but de la rencontre. Interrogé en zone mixte après la victoire de son équipe, l'international algérien s'est enflammé sur sa relation avec Mason Greenwood.
«On a pris du plaisir»
« Si c'est notre meilleur match de la saison ? Non je ne pense pas, mais la première mi-temps oui. Le coach nous l’a dit. Le seul bémol, c’est ce premier but pris. On aurait aimé faire un clean sheet à la mi-temps. On savait que c’était toujours difficile de jouer à l’extérieur. Les équipes mettent de l’impact. Avec la journée qu’on a passé, il fallait répondre présent, avec ou sans ballon. Cela nous a souris et on a pris les 3 points. Cette première mi-temps, on a été sérieux et on a pris les trois points. Ma relation avec Mason Greenwood ? C’est ce que j’aime faire, de prendre du plaisir dans les 30 dernier mètres, en jouant dans les petits espaces. On a pris du plaisir et on va continuer », s'est réjoui Amine Gouiri, attaquant de l'OM.