OM - Roberto De Zerbi sur RMC : C'est le choc à l'étranger !

Depuis son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi peine à faire l'unanimité en France. Souvent critiqué dans les médias, le technicien italien a notamment été plusieurs fois pointé du doigt par Christophe Dugarry et Jérôme Rothen, ce qui ne passe pas inaperçu de l'autre côté des Alpes. Antonio Cassano fracasse ainsi RMC.
Depuis quelques mois, Christophe Dugarry et Jérôme Rothen ne sont pas tendres avec Roberto De Zerbi. Les critiques à l'encontre de l'entraîneur de l'OM ne passent d'ailleurs pas inaperçues en Italie puisqu'Antonio Cassano s'en prend clairement aux deux consultants de RMC.
Cassano fracasse RMC
« En France, pour critiquer les Italiens, parce que les Français sont habitués, il y a Domenech et ses compagnons, des vieux de la vieille... mais il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d'heure. Quand il parle comme ça, probablement c'est parce qu'il n'est pas fou, c'est parce qu'après Luis Enrique, c'est ce qui, en France, donne vraiment quelque chose de différent à ce championnat, hormis le président de Paris Al-Khelaifi qui a signé des joueurs », assure-t-il dans un live sur Twitch, avant d'en rajouter une couche.
«Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien»
« Autrement, la France pouvait se comparer au championnat algérien, tunisien, ou suédois, ce genre de choses. Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n'a probablement jamais vu les matchs de De Zerbi, il doit se laver la bouche. Il y a lui et Rothen qui sont deux incompétents, à l'état pur. J'espère qu'ils le savent au fond d'eux. Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien. Et quand vous devez parler, vous devez regarder, d'abord, les matchs de l'OM, mais surtout comprendre ce que signifie le football. Rothen a toujours été moyen, il a fait deux bonnes saisons au Monaco au mieux. Dugarry, c'est la même chose, on a bien vu quand il est venu en Italie. Maintenant ils veulent critiquer mais ils ne comprennent rien », ajoute Antonio Cassano.