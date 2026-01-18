OM - Roberto De Zerbi sur RMC : C'est le choc à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi peine à faire l'unanimité en France. Souvent critiqué dans les médias, le technicien italien a notamment été plusieurs fois pointé du doigt par Christophe Dugarry et Jérôme Rothen, ce qui ne passe pas inaperçu de l'autre côté des Alpes. Antonio Cassano fracasse ainsi RMC.

Depuis quelques mois, Christophe Dugarry et Jérôme Rothen ne sont pas tendres avec Roberto De Zerbi. Les critiques à l'encontre de l'entraîneur de l'OM ne passent d'ailleurs pas inaperçues en Italie puisqu'Antonio Cassano s'en prend clairement aux deux consultants de RMC.

Cassano fracasse RMC « En France, pour critiquer les Italiens, parce que les Français sont habitués, il y a Domenech et ses compagnons, des vieux de la vieille... mais il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d'heure. Quand il parle comme ça, probablement c'est parce qu'il n'est pas fou, c'est parce qu'après Luis Enrique, c'est ce qui, en France, donne vraiment quelque chose de différent à ce championnat, hormis le président de Paris Al-Khelaifi qui a signé des joueurs », assure-t-il dans un live sur Twitch, avant d'en rajouter une couche.