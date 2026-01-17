OM : Improbable retournement de situation, départ annulé ?

Ce samedi soir, l’OM doit se déplacer sur la pelouse du SCO, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, mais ce match aurait pu ne pas avoir lieu. Alors qu’ils devaient prendre la direction d’Angers, les Olympiens étaient bloqués à l’aéroport de Marignane et un report de la rencontre n’était pas à exclure, ce qui devrait finalement ne pas être le cas.
Deux semaines après sa défaite à domicile lors de la réception du FC Nantes (0-2), l’OM retrouve la Ligue 1 ce samedi soir, à l’occasion de son déplacement sur la pelouse d’Angers. Entre temps, les Olympiens se sont inclinés lors du Trophée des champions face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), avant de se qualifier pour les huitièmes de finales de la Coupe de France contre Bayeux (0-9).
Les joueurs de l’OM bloqués à Marseille
Toutefois, la rencontre face à Angers ce samedi soir a failli ne pas avoir lieu. En effet, comme indiqué par le journaliste de RMC Florent Germain, les joueurs de l’OM devaient décoller à 10h50, mais étaient toujours bloqués à l’aéroport de Marignane en début d’après-midi.
Les Olympiens atterriront finalement à Rennes
Ce qui s’explique par les mauvaises conditions météorologiques à Angers et Florent Germain faisait savoir qu’un report de la rencontre n’était pas à exclure. Finalement, les Olympiens atterriront à Rennes et feront ensuite le trajet en bus, mais l’OM est contrarié par la situation.