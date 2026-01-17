OM : Improbable retournement de situation, départ annulé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce samedi soir, l’OM doit se déplacer sur la pelouse du SCO, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, mais ce match aurait pu ne pas avoir lieu. Alors qu’ils devaient prendre la direction d’Angers, les Olympiens étaient bloqués à l’aéroport de Marignane et un report de la rencontre n’était pas à exclure, ce qui devrait finalement ne pas être le cas.

Deux semaines après sa défaite à domicile lors de la réception du FC Nantes (0-2), l’OM retrouve la Ligue 1 ce samedi soir, à l’occasion de son déplacement sur la pelouse d’Angers. Entre temps, les Olympiens se sont inclinés lors du Trophée des champions face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), avant de se qualifier pour les huitièmes de finales de la Coupe de France contre Bayeux (0-9).

Les joueurs de l’OM bloqués à Marseille Toutefois, la rencontre face à Angers ce samedi soir a failli ne pas avoir lieu. En effet, comme indiqué par le journaliste de RMC Florent Germain, les joueurs de l’OM devaient décoller à 10h50, mais étaient toujours bloqués à l’aéroport de Marignane en début d’après-midi.