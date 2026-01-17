Tromperie à l’OM, la terrible accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme de la saison, cela fera deux ans que Roberto De Zerbi a déposé ses valises dans la cité phocéenne. L'entraîneur transalpin dispose toujours d'une belle cote sur le marché des managers avec un intérêt de l'AC Milan en fin de saison dernière et à présent de Manchester United selon la presse anglaise. Néanmoins, pas de quoi faire vaciller son attachement envers l'OM.

En ce début d'année 2026, Ruben Amorim a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Manchester United. Les dirigeants des Red Devils ont pris la décision de se séparer du coach qu'ils ont fait venir du Sporting Lisbonne pour plus de 10M€. La rupture a été prononcée et pour colmater la brèche, Michael Carrick a pris les rênes de l'effectif... en attendant de dénicher un technicien de renom ?

Roberto De Zerbi dans le viseur de Manchester United ? The Daily Telegraph révélait dans la foulée de l'annonce du départ de Ruben Amorim que le comité direction de Manchester United aurait dressé une short-list pour la nomination du prochain entraîneur. Zinedine Zidane ou encore Roberto De Zerbi sont des options à l'étude selon le média britannique. Néanmoins, la Fédération française de football a entamé les négociations avec Zizou afin qu'il devienne le prochain sélectionneur de l'équipe de France lorsque De Zerbi, sous contrat jusqu'en juin 2027 à l'OM, ne compte pas tourner le dos au club phocéen malgré les diverses critiques dont il peut faire l'objet dans la presse.