OM - Roberto De Zerbi : L'accord surprise avec le PSG !

Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur l'éventuelle instauration d'un carton orange comme le souhaitait Rolland Courbis, décédé en début de semaine. Et l'entraîneur de l'OM a assuré que sur ce sujet, il était d'accord avec Luis Enrique, le coach du PSG.

Quelques jours après le décès de Rolland Courbis, sa proposition de carton orange continue de faire parler. En effet, le consultant de RMC a plusieurs affiché sa volonté de voir cette nouveauté arriver dans le football. Il s'agirait d'une expulsion temporaire qui permettrait de punir les fautes trop violentes pour ne valoir qu'un carton jaune, mais pas assez pour justifier une expulsion définitive. Interrogé à ce sujet jeudi, Luis Enrique semblait ouvert à cette idée. « Pour moi, je pense que c’est important d’évoluer en tant que sport. Quand il y a des possibilités pour améliorer et chercher un football plus offensif, plus beau pour ceux qui aiment le football, il faut continuer de chercher des choses », confiait l'entraîneur du PSG. Un avis partagé par Roberto De Zerbi qui annonce son accord avec l'Espagnol.

Carton orange : De Zerbi d'accord avec Luis Enrique « Sur le carton orange et des expulsions de 20 minutes? J'ai lu la réponse de Luis Enrique, oui je suis d'accord pour le spectacle. Personne ne veut du jeu violent mais il faut avoir joué pour savoir si un contact est violent. Harit l'an dernier face au PSG, on a l'impression que c'est violent mais en fait non. Et ça il faut avoir joué pour le savoir. Le rouge de Vermeeren, ce n'est pas violent non plus », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.