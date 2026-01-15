PSG : Luis Enrique fait ses adieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce jeudi en marge du choc contre le LOSC qui aura lieu vendredi soir, Luis Enrique en a profité pour faire ses adieux à Rolland Courbis, décédé en début de semaine à l'âge de 72 ans. L'entraîneur du PSG a notamment validé l'idée du carton orange proposé par l'ancien entraîneur de l'OM.

Lundi, le football français apprenait la triste nouvelle. Alors âgé de 72 ans, Rolland Courbis est décédé ce qui a déclenché une vague d'émotion et d'hommage. Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a d'ailleurs rendu hommage à l'ancien coach de l'OM et a même été interrogé sur son idée de carton orange pour une exclusion temporaire comme au rugby.

Luis Enrique fait ses adieux à Courbis... « J’ai appris son décès, c’est toujours difficile. Mes condoléances à sa famille. Pour moi, je pense que c’est important d’évoluer en tant que sport. Quand il y a des possibilités pour améliorer et chercher un football plus offensif, plus beau pour ceux qui aiment le football, il faut continuer de chercher des choses », confie-t-il en conférence de presse.