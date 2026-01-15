Ousmane Dembélé : L'annonce qui fait trembler le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison très discrète compte tenu de ses nombreux pépins physiques, Ousmane Dembélé peine à lancer sa saison. Le Ballon d'Or, qui sortait d'une saison exceptionnelle, tarde à confirmer. Et le plus inquiétant, ce que le PSG cherche toujours son buteur.

Depuis le début de la saison, le PSG brille par la diversité de ses buteurs puisque 19 joueurs différents ont marqué. En revanche, aucun attaquant ne se détache réellement pour s'imposer comme la menace offensive numéro 1. Cela aurait du être Ousmane Dembélé qui sort d'une saison fabuleuse. Mais le Ballon d'Or a été handicapé par les blessures qui a gâché sa première partie de saison. Et ce n'est pas de nature à rassurer le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

Le PSG cherche son buteur « Tout le monde peut marquer dans cette équipe. Mayulu a marqué à Barcelone, ils en ont mis sept contre Leverkusen… Mais il n’y a pas de buteur attitré au PSG. Le meilleur buteur c’est Ramos. Or tout le monde sait que ce n’est pas celui qui joue. C’est le meilleur buteur du club alors qu’il est remplaçant. On a vu que lorsqu’il débute, ce n’est pas ça… », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.