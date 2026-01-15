PSG : Il balance sur sa relation avec une star de la musique !

A la fin de la saison, Marquinhos bouclera sa 13ème année au Paris Saint-Germain. A 31 ans, le Brésilien est un Parisien dans le coeur désormais et vibre pour l'hymne du PSG comme révélé lors d'un évènement dans les locaux de Nike à Paris. Pour ce qui est de son artiste tricolore favori, il confirme une relation avec un ami reconnu du Paris Saint-Germain.
Une journée d'été de juillet 2013 changeait sa vie. Marquinhos débarquait au Paris Saint-Germain après une saison seulement passée en Europe à la Roma. A 19 ans, le défenseur brésilien mettait un pied dans le vestiaire peuplé de stars du Paris Saint-Germain et se faisait petit à petit une place de choix dans la charnière centrale aux côtés de Thiago Silva jusqu'à devenir le patron du vestiaire à son départ à l'été 2020.
«Mon artiste français préféré, DJ Snake. C'est un grand ami»
Brassard de capitaine au bras, Marquinhos a vécu diverses désillusions en Ligue des champions avant de décrocher le Saint-Graal le 31 mai 2025 à l'Allianz Arena de Munich contre l'Inter (5-0). Une soirée au cours de laquelle il a laissé parler ses émotions sur le terrain et au micro du diffuseur Canal+. Grand supporter du PSG, DJ Snake était de la partie et a performé le lendemain au Parc des princes pour la cérémonie de fête avec les supporters. Au cours d'un évènement dans les locaux de Nike mardi, Marquinhos a été interrogé par le média Hyconiq sur ses goûts musicaux. « Quelle est votre chanson française préférée et votre artiste français préféré ? Mon artiste français préféré, DJ Snake. C'est un grand ami et un grand supporter du PSG. Il est souvent avec nous dans les matchs ».
«Et ma chanson préférée c'est Paris SG»
DJ Snake, gamin de région parisienne, a grandi avec le Paris Saint-Germain et n'a jamais renié son amour pour le club de la capitale. Marquinhos est aujourd'hui son ami. Cependant, sa chanson préférée n'a rien à voir avec le DJ, elle n'est autre que l'hymne de l'institution parisienne. « Et ma chanson préférée c'est (il se met à chanter) Paris SG (tous ensemble on chantera...). Ca ne pouvait pas être différent ». Chauvin Marquinhos, en bon capitaine du Paris Saint-Germain.