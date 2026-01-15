PSG : Il balance sur sa relation avec une star de la musique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la fin de la saison, Marquinhos bouclera sa 13ème année au Paris Saint-Germain. A 31 ans, le Brésilien est un Parisien dans le coeur désormais et vibre pour l'hymne du PSG comme révélé lors d'un évènement dans les locaux de Nike à Paris. Pour ce qui est de son artiste tricolore favori, il confirme une relation avec un ami reconnu du Paris Saint-Germain.

Une journée d'été de juillet 2013 changeait sa vie. Marquinhos débarquait au Paris Saint-Germain après une saison seulement passée en Europe à la Roma. A 19 ans, le défenseur brésilien mettait un pied dans le vestiaire peuplé de stars du Paris Saint-Germain et se faisait petit à petit une place de choix dans la charnière centrale aux côtés de Thiago Silva jusqu'à devenir le patron du vestiaire à son départ à l'été 2020.

«Mon artiste français préféré, DJ Snake. C'est un grand ami» Brassard de capitaine au bras, Marquinhos a vécu diverses désillusions en Ligue des champions avant de décrocher le Saint-Graal le 31 mai 2025 à l'Allianz Arena de Munich contre l'Inter (5-0). Une soirée au cours de laquelle il a laissé parler ses émotions sur le terrain et au micro du diffuseur Canal+. Grand supporter du PSG, DJ Snake était de la partie et a performé le lendemain au Parc des princes pour la cérémonie de fête avec les supporters. Au cours d'un évènement dans les locaux de Nike mardi, Marquinhos a été interrogé par le média Hyconiq sur ses goûts musicaux. « Quelle est votre chanson française préférée et votre artiste français préféré ? Mon artiste français préféré, DJ Snake. C'est un grand ami et un grand supporter du PSG. Il est souvent avec nous dans les matchs ».