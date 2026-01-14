PSG : Hakimi s’en va, la belle relation à l’étranger !

Au cours du mois de décembre, Achraf Hakimi a quitté le PSG pour le Maroc afin d’y disputer la CAN avec les Lions de l’Atlas. Le latéral droit, capitaine de la formation de Walid Regragui, fait office d’exemple dans le groupe. Ce dernier, d’origine espagnole, n’a pas hésité à se rapprocher de Brahim Diaz afin de faciliter son intégration au vestiaire.
Le Maroc et Achraf Hakimi sont en mission. La star du PSG, capitaine des Lions de l’Atlas, souhaite absolument offrir la CAN à sa nation. Durement blessé à la cheville au début du mois de novembre, le latéral droit revient petit à petit à la compétition, même si comme l’a récemment signalé Luis Enrique, ce dernier n’est pas encore à 100 %.
Hakimi, une véritable star au Maroc
Quoi qu’il en soit, Achraf Hakimi a travaillé très dur afin de pouvoir aider le Maroc à aller le plus loin possible dans cette CAN. Capitaine, le joueur du PSG est un véritable élément moteur du groupe de Walid Regragui, et favorise l’intégration de certains éléments. Comme l’indique l’Equipe, Hakimi n’a pas hésité à prendre Brahim Diaz sous son aile.
La star du PSG a pris Brahim Diaz sous son aile
Formé en Espagne, le natif de Malaga ne parle pas la darija, ce qui peut parfois créer des distances avec les autres joueurs. Hakimi, qui de son côté, parle les deux langues, n’hésite donc pas à l’aider à s’intégrer au mieux, tout comme Walid Regragui qui lui explique la passion qu’ont les Marocains pour le football.