PSG : Hakimi s’en va, la belle relation à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours du mois de décembre, Achraf Hakimi a quitté le PSG pour le Maroc afin d’y disputer la CAN avec les Lions de l’Atlas. Le latéral droit, capitaine de la formation de Walid Regragui, fait office d’exemple dans le groupe. Ce dernier, d’origine espagnole, n’a pas hésité à se rapprocher de Brahim Diaz afin de faciliter son intégration au vestiaire.

Le Maroc et Achraf Hakimi sont en mission. La star du PSG, capitaine des Lions de l’Atlas, souhaite absolument offrir la CAN à sa nation. Durement blessé à la cheville au début du mois de novembre, le latéral droit revient petit à petit à la compétition, même si comme l’a récemment signalé Luis Enrique, ce dernier n’est pas encore à 100 %.

Hakimi, une véritable star au Maroc Quoi qu’il en soit, Achraf Hakimi a travaillé très dur afin de pouvoir aider le Maroc à aller le plus loin possible dans cette CAN. Capitaine, le joueur du PSG est un véritable élément moteur du groupe de Walid Regragui, et favorise l’intégration de certains éléments. Comme l’indique l’Equipe, Hakimi n’a pas hésité à prendre Brahim Diaz sous son aile.