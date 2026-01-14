Surprise, le PSG a signé un «génie» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En juillet 2023, le PSG officialisait l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. En deux ans et demi de travail dans la capitale, l’Espagnol a fait atteindre les sommets à son club. En plus des titres, l’ancien du Barça a permis à de nombreux joueurs de progresser comme Vitinha, qui qualifie son entraîneur de génie.

Grâce à lui, le PSG est totalement entré dans une nouvelle dimension. Légende absolue du FC Barcelone, Luis Enrique s’engageait en faveur du club parisien en juillet 2023, avec comme objectif d’entamer un nouveau cycle à Paris. Ayant remporté la Ligue des Champions en mai dernier, le coach espagnol s’impose déjà comme l’une des grandes légendes du PSG.

Luis Enrique a transcendé Vitinha Mais au-delà des trophées remportés, Luis Enrique s’est jusque-là illustré par sa capacité à faire progresser bon nombre de joueurs. Le meilleur exemple à ce jour reste sans doute celui de Vitinha. Discret avant l’arrivée de l’Espagnol, le milieu de terrain portugais s’est mué en véritable chef d’orchestre au PSG, au point de terminer sur le podium du dernier Ballon d’Or. Au cours d’un entretien accordé à CNN, le numéro 17 a clamé son amour pour Luis Enrique.