Coup de tonnerre au PSG, il explose totalement !

Lundi soir du côté du Parc des Princes, le Paris FC a réussi à créer une immense surprise. Le PFC a ainsi éliminé le PSG de la Coupe de France, au terme d’un match de caractère. Président historique du club, Pierre Ferracci a affirmé avoir totalement explosé au coup de sifflet final.

Un véritable exploit pour le Paris FC. Ce lundi soir, la formation de Stéphane Gilli a totalement renversé la hiérarchie en s’offrant le scalp du PSG en Coupe de France, dans une rencontre pourtant disputée au Parc des Princes. Si cette défaite est inquiétante pour la bande à Luis Enrique, elle sonne comme un énorme coup pour le PFC.

« On a été capables de les battre sur un match » Ce mercredi, le président historique Pierre Ferracci est revenu sur cette qualification historique des siens dans les colonnes du Parisien. « On est encore très très loin du PSG, mais on a été capables de les battre sur un match. C’est concret, ce ne sont pas seulement des mots. Cela matérialise notre discours. J’espère que cela incitera encore plus de gens à s’intéresser au Paris FC », a ainsi confié ce dernier.