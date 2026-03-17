«C’est scandaleux» : Le coup de gueule lâché par Bertrand Latour sur Canal+

Après être une nouvelle fois passé par les barrages, le Paris Saint-Germain a réussi son entrée en huitième de finale de la Ligue des Champions, avec une large victoire sur Chelsea lors du match aller (5-2). Et l’optimisme est de mise avant le match retour, même si une polémique a enflé ces derniers jours autour du club parisien.
Champion en titre, le PSG souhaite mettre toutes les chances de son côté pour réaliser un incroyable doublé. Pour cela, les dirigeants parisiens ont décidé de faire l’impasse sur la 26e journée de Ligue 1, avec le FC Nantes qui a accepté de reporter une rencontre qui devrait désormais se disputer à la mi-avril.
« Je trouve que c’est quand même scandaleux »
Cette décision est loin de faire l’unanimité. Ils sont en effet nombreux à avoir fait part de leur incompréhension, évoquant un traitement de faveur au bénéfice d’un PSG qui n’en aurait pas vraiment besoin. Et chez certains, la page n’est toujours pas tournée. « Je trouve que c’est quand même scandaleux que tous les clubs ne soient pas logés à la même enseigne. Ça rompt complètement l’équité que des clubs disputent des matchs le week-end que d’autres soient au chômage technique » a déclaré Bertrand Latour sur Canal+, ce mardi soir.
« C’est mieux de jouer avec les mêmes règles »
« Le PSG a cet avantage, c’est d’ailleurs le seul à l’avoir dans notre championnat. On voit bien, jouer tous les 3 jours c’est compliqué » a poursuivi Latour, seulement quelques heures avant le début du match retour face à Chelsea. « Le PSG se repose et s’entraîne, Chelsea joue, perd et perd des joueurs. Que tout le monde soit la même enseigne. Ce n’est pas contre Paris, c’est mieux de jouer avec les mêmes règles ». A noter que contrairement au PSG, le club londonien ne s’est pas reposé ce week-end et a perdu contre Newcastle en Premier League (0-1).