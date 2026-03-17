«C’est scandaleux» : Le coup de gueule lâché par Bertrand Latour sur Canal+

Axel Cornic

Après être une nouvelle fois passé par les barrages, le Paris Saint-Germain a réussi son entrée en huitième de finale de la Ligue des Champions, avec une large victoire sur Chelsea lors du match aller (5-2). Et l’optimisme est de mise avant le match retour, même si une polémique a enflé ces derniers jours autour du club parisien.

Champion en titre, le PSG souhaite mettre toutes les chances de son côté pour réaliser un incroyable doublé. Pour cela, les dirigeants parisiens ont décidé de faire l’impasse sur la 26e journée de Ligue 1, avec le FC Nantes qui a accepté de reporter une rencontre qui devrait désormais se disputer à la mi-avril.

Ce joueur du PSG a «des attitudes nonchalantes» et ça «peut agacer» ! https://t.co/M4MeRlks68 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Je trouve que c’est quand même scandaleux » Cette décision est loin de faire l’unanimité. Ils sont en effet nombreux à avoir fait part de leur incompréhension, évoquant un traitement de faveur au bénéfice d’un PSG qui n’en aurait pas vraiment besoin. Et chez certains, la page n’est toujours pas tournée. « Je trouve que c’est quand même scandaleux que tous les clubs ne soient pas logés à la même enseigne. Ça rompt complètement l’équité que des clubs disputent des matchs le week-end que d’autres soient au chômage technique » a déclaré Bertrand Latour sur Canal+, ce mardi soir.